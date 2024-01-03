"Не можу повірити, що це я": лисий чоловік зробив на голові тату з волоссям (фото)

Лікар виписав Діну Янгу спеціальний крем проти облисіння, але це не допомогло.

62-річний водій таксі Дін Янг з Бенфліта, що у Великій Британії, зробив татуювання волосся, аби приховати лисину. За словами чоловіка, неочевидне розв'язання проблеми підняло якість його життя на новий рівень. Про це пише видання Daily Star.

Батько трьох дітей почав помітно лисіти через пережитий стрес внаслідок трагічного інциденту з його сином, Раяном, на відпочинку у Франції. Хлопець зламав ногу, коли катався на лижах.

Лікар виписав Діну спеціальний крем для відновлення волосся, але це не допомогло. Водій таксі почав хвилюватися, що пасажири будуть помічати величезні залисини, і це стане ударом для його самооцінки.

У лютому 2023 року син Янга зв’язався з салоном Hair Tattoo у Брентвуді, що в графстві Ессекс, і записав батька на процедуру мікропігментації. По суті, це татуювання на голові, що створює враження дуже короткої стрижки.

За три процедури упродовж трьох місяців довелось заплатити 1500 фунтів стерлінгів (близько 72 тис. грн), але чоловік залишився дуже задоволеним результатом. Він навіть безплатно роздає рекламні флаєри Hair Tattoo своїм клієнтам.

Дін Янг показує залисини на своїй голові Фото: Dean Young Дін Янг показує залисини на своїй голові

"Моя впевненість у собі зросла з 10 до 150%. Це болюча процедура, але вона того варта. Коли їду в таксі, то розглядаю волосся у дзеркалі й не можу повірити, що це я! Ніколи не відчував себе краще!" – зізнається британець.

Він додає, що люди часто думають, ніби у нього дуже коротка стрижка, і не можуть повірити, коли дізнаються правду.

Дін Янг після процедури в салоні Фото: Dean Young

Раніше Фокус писав, що чоловіче облисіння є серйозною проблемою, від якої страждають мільйони людей по всьому світу, але науковцям відомі різноманітні методи боротьби з цим явищем.

Крім того, вчені виявили білок, який відповідає за випадання волосся. Як з'ясувалось, цей процес можна зупинити.