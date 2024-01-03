"Змінять світ": жінка народила близнюків із різними роками народження (відео)

Діти народилися 31 грудня та 1 січня, різниця між їхньою появою на світ становила більш ніж 12 годин. Батьки вірять, що на малюків чекає світле майбутнє.

Подружня пара з Нью-Джерсі (США) відсвяткувала появу на світ близнюків, які народилися в різні години, дні та навіть роки. Про це пише UPI.

Езра Гамфрі народився о 23:48 31 грудня в лікарні Virtua Voorhees у Вурхісі, в один день із 36-річним батьком Біллі Гамфрі. Близнюк Езекіль народився о 12:28 1 січня.

"Я був дуже схвильований тим, що мої діти можуть з'явитися на світ у мій день народження. Ми прийшли того дня, і я не був упевнений, з'являться вони сьогодні чи ні, але народження одного з них хоча б у мій день народження було величезним благословенням і подарунком", — розповів Біллі Гамфрі в інтерв'ю програмі "Доброго ранку, Америка".

Їхня мати, 34-річна Єва Гамфрі, сказала, що 30 грудня вона вирушила в лікарню, але її відправили додому через помилкову тривогу. Наступного дня вона повернулася.

"У мене відійшли води. І я така кажу чоловікові: "З днем народження". Думаю, мені потрібно в лікарню", — згадує американка.

Біллі Гамфрі написав в Instagram, що його новонароджені сини народилися в різні години, дні, але й навіть роки.

"Я просто знаю, що вони змінять світ. І вони не могли розділити один і той самий день, вірно? Їм потрібне своє власне світло", — сказав батько малюків.

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