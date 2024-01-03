Жінка виростила 70-кілограмових собак, яких часто плутають із ведмедями (фото)

44-річна бібліотекарка Санела Бекович навіть придбала нову машину, яка б вміщала її велетенських псів.

Ньюфаундлендських тер’єрів Лео й Тедді, які важать близько 70 й 75 кілограмів, часто плутають із ведмедями. Гігантські пси стали знаменитостями в містечку Лахольм, що у Швеції, пише британський таблоїд Daily Mail.

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Власники собак, 44-річна бібліотекарка Санела Бекович і її 50-річний чоловік Томас Петтерсон, свого часу купили шестирічного Тедді за 1300 євро, а чотирирічного Лео — за 1800 євро.

"Я смертельно боялася собак, але переживала важкі часи та завжди хотіла мати отакого великого ведмедя, щоб обіймати його. Ньюфаундленди ніжні, приємні та мають багато шерсті", — розповідає жінка.

Подружжя навіть придбало за 130 тисяч євро нову машину, яка б вміщала їхніх велетенських псів. Вони поклали всередину спеціальний матрац і задля зручності зняли сидіння. Також встановили спеціальний пандус, щоб зробити подорожі домашніх улюбленців комфортнішими.

Ньюфаундлендські тер'єри Фото: SWNS Ньюфаундлендські тер'єри

Також сім’ї довелося переїхати зі старої квартири в нову — ще з однією спальнею. І це обходиться їм на 400 євро дорожче.

"Лео й Тедді стали моїми дітьми, бо в мене немає власних. Я просто одержима ними тк витрачаю на догляд за своїми улюбленцями набагато більше грошей, аніж звичайні люди", — каже місіс Бекович.

Ньюфаундлендські тер'єри Лео й Тедді Фото: SWNS

Нагадаємо, недавно Фокус розповідав про жахливий вчинок 55-річного Ентоні Беллмана з Флориди. Живодер замотав свого собаку Ксилу в чорний пакет і викинув у контейнер для сміття. Тваринка чудом вижила та невдовзі завдяки вшитому мікрочипу й вебкамерам "вказала" місцевому шерифу на свого непорядного господаря.

Також ми писали, що з притулку SPCA у Пенсільванії уперше за майже 50 років забрали всіх знедолених тварин, хоча ще два тижні тому вольєри були переповнені. Зоозахисники поділилися радісною фотографією, на якій вони усміхаються в коридорі з порожніми клітками.