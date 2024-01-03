Новий рік двічі: затримка рейсу зіпсувала людям "подорож у часі"

Компанія United Airlines потрапила в незручне становище, підготувавши цілу рекламну кампанію заради спеціального рейсу. За їхніми словами, "подорож у часі" стала реальною.

Шанс пережити "подорож у часі" і зустріти Новий рік двічі за один день було зірвано через затримку рейсу з Гуама в Гонолулу (США), і пасажири, які сподівалися на це, залишилися розчарованими. Про це пише Daily Star.

Для людей, які хотіли б прокричати "З Новим роком!" більше одного разу за календарний рік, було надано спосіб зробити це. Для цього потрібно сісти на рейс до Гуама, а через кілька годин долетіти до Гонолулу (Гаваї).

Компанія United Airlines потрапила в незручне становище, підготувавши цілу рекламну кампанію заради спеціального рейсу, написавши в X (раніше Twitter): "Живеш тільки один раз, але зустріти Новий рік можна двічі!". В Instagram авіакомпанія написала: "Подорож у часі реальна".

Люди в соціальних мережах висловили своє невдоволення через затримку польоту. Посадка на рейс UA200 мала стати для багатьох людей можливістю зустріти Новий рік двічі.

"Це була чудова ідея, шкода, що її відклали! Я мав летіти цим рейсом. Подвійний Новий рік більше не настане для мене", — написав один із пасажирів.

Ілюстративне фото Фото: X (Twitter)

Інша людина, якій вдалося здійснити подібну подорож до 2023 року, написала про неймовірний досвід, коли вона використовувала переліт, щоб двічі відсвяткувати свій день народження.

"Одного разу в мене була річниця... Вилетів із Гуама додому, на Гаваї, і відсвяткував двічі!" — написав він.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Інші користувачі соцмереж почали висміювати тих, хто захотів "повеселитися" у двох різних країнах за один день.

"Ви теж можете завдати значної шкоди клімату, здійснивши дальній переліт, внаслідок якого в атмосферу викидається багато CO2, щоб відриватися так, ніби зараз 1999 рік! Так тримати!" — писав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівницю в часі" помітили зі смартфоном у руках. Жінка нібито розмовляє по мобільному телефону за кілька десятиліть до того, як ця технологія була винайдена.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".