Кухар не пропустив жодної зміни за 27 років: йому вручили будинок, але не від роботодавця

Працьовитому та відповідальному Кевіну Форду зібрали 439 тисяч доларів благодійних пожертв.

Кухар американської мережі фастфудів Кевін Форд, який за 27 років не пропускав жодного робочого дня, отримав мізерний подарунок за відданість своїй справі. Компанія вручила йому прозорий пакет з чашкою Starbucks, квитком у кіно, двома ручками та цукерками. Відео розпаковування презенту стало вірусним у TikTok.

Після цього випадку донька Форда, Серіна, вирішила підтримати батька та запустила на благодійній платформі GoFundMe збір коштів.

"Ми не просимо грошей, але, можливо, хтось хоче підтримати, аби він міг відвідати своїх онуків", – написала жінка.

Охочих виявилось напрочуд багато. Загалом вдалося зібрати понад 439 тисяч доларів. Після сплати податків та комісії залишилося всього 350 тисяч, але навіть цієї суми було достатньо, щоб Кевін купив омріяний будинок з трьома спальнями та двома ванними кімнатами у Пахрампі, що в американському штаті Невада. Новий дім обійшовся йому в 177 тисяч доларів.

Новий будинок Кевіна Форда Фото: TikTok

Коли історія Форда поширилася в мережі, програма NBC "Today" запропонувала йому прилетіти до Нью-Йорка, щоб врешті-решт відвідати онуків, а також взяти участь у прямому ефірі на телебаченні. І це був єдиний день, коли Кевін пропустив роботу за останні 27 років.

"Я хочу подякувати всім у всьому світі за те, що ви зробили. Тепер моїм дітям і онукам є куди до мене приїхати в гості. Це справді американська мрія, різдвяне диво якесь", – сказав американець зі сльозами на очах.

Решту коштів чоловік планує витратити на ремонт. Окрім того, він допоміг дочці, а також частину суми зберіг собі на пенсію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як Ангус Дункан із шотландського міста Данбар, що у Великій Британії, випадково переплутав назву різдвяного подарунка для своєї коханої. Замість популярної фритюрниці Dyson чоловік придбав сушарку для рук у ванній кімнаті від того ж бренду.

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