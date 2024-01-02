Жінка думала, що вівчарка її тероризувала: але собака привела до загиблого господаря (відео)

Мешканка Каліфорнії пішла за собакою, щоб з'ясувати, чому той гавкав і скиглив, ніби хотів привернути увагу.

Німецька вівчарка в каліфорнійському Сакраменто протягом кількох тижнів привертала увагу місцевих жителів. Але зрештою одна з місцевих мешканок Кетрін ДеФаціо з'ясувала, чому самотня тварина без господаря бігала навколо її будинку. Про це повідомляє KCRA.

Кетрін ДеФаціо прочитала попередження в мережі про те, що, мабуть, собака, який зірвався з прив'язі, з'являється біля будинків у Сакраменто. І через кілька днів вона помітила його на порозі свого будинку, потім тварина почала бігати вулицею.

Кетрін ДеФаціо

Жінка пішла за собакою, щоб з'ясувати, чому та гавкала і скиглила, ніби хотіла привернути увагу. Собака привів її в зарості, де почав скиглити сильніше, потім жінка помітила мертве тіло, судячи з усього, господаря собаки поруч із його речами.

Речі померлого господаря собаки

"Він завищав, а потім ніби подивився мені в очі, і я побачила мертве тіло", — пояснила вона.

За словами жінки, вона і раніше бачила мертвих бездомних. Прибулі на місце поліціянти встановили, що чоловік помер щонайменше тиждень тому.

Згодом жінка вирішила відшукати вірного собаку. За підтримки інших людей вона вичікувала його біля того місця, де помер господар. Зрештою собака з'явився і його передали зоозахисниці Ніколь Хартман, яка працює з кількома притулками для тварин.

"Коли ви самотні, тварина стає для вас усім", — пояснила вона.

Вірного собаку вирішили знайти

Співробітники притулку кажуть, що зараз собака здоровий, у хорошій формі, але боїться свого нового оточення, в якому перебуває без колишнього власника.

"Він дуже милий, але сумує за своїм господарем", — пояснила Хартман, додавши, що потрібно ще 30 днів, і це буде зовсім інший пес.

"Зараз йому сумно, він скиглить. Не їсть, не п'є, нарешті, сходив у туалет. Але йому знадобиться щонайменше тиждень, щоб прийти до тями", — пояснила співробітниця притулку. Жінка, яка знайшла тіло загиблого, сказала, що думає, що собака привів її до нього.

"Усе, що я могла зробити, — це виявити повагу, незалежно від того, чи був він бездомним, чи вирішив ним стати зі своєї волі", — пояснила вона.

Нагадаємо, що в англійському графстві Норт-Йоркшир кинутого на голодну смерть собаку врятував інший пес.

Також повідомлялося, що бразильська модель вигулювала собак топлес, вимагаючи рівноправності з чоловіками. Але її затримала поліція.