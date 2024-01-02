"Жителі приречені": приморське село стане першим у Британії, яке знищить море (фото)

Розгнівані жителі виявилися "кліматичними біженцями". У селі живуть лише близько тисячі людей. На березі є два цілодобових магазини та кілька пабів. Є також індійський ресторан, гастроном, пральня, поле для гольфу і залізниця.

Жителі віддаленого приморського села побоюються, що через зміну клімату воно може стати першим у Великій Британії, яке знищить море. Про це пише North Wales Live.

Морські захисні споруди у Фейрборні, на північному заході Уельсу, перестануть підтримувати у 2050-х роках. Розгнівані жителі розповіли, що внаслідок цього рішення ціни на житло впали, а бізнес опинився під загрозою.

"Геодезисти не приїжджають у село, бо в цьому немає сенсу, ніхто не може отримати іпотеку. Нерухомість усе ще продається, але тільки за готівку. Мало хто хоче переїжджати, а якби й захотів, то не зміг би, не зазнавши великих збитків за свою нерухомість. Жителі приречені залишатися тут, навіть якщо їхні діти переїдуть. Це так сумно, тому що для багатьох людей їхні будинки — це пенсія і спадок, те, що вони передадуть своїм дітям після всього свого життя", — розповів Стюарт Івс, голова Громадської ради Артога, у 2020 році.

У селі є два цілодобових магазини й кілька пабів. Є також індійський ресторан, гастроном, пральня, поле для гольфу і залізниця, і все це обслуговує всього 1000 жителів. Однак вони вже давно побоюються, що стануть першими у Великій Британії "кліматичними біженцями".

Жителі Фейрборна давно побоюються, що стануть першими у Великій Британії "кліматичними біженцями" Фото: North Wales Live

Містер Івс, керівник кемпінгу у Фейрборні, підрахував, що щорічні витрати становитимуть 8,25 млн фунтів стерлінгів, якщо жителям кожного з 462 будинків у громаді знадобиться підтримка.

"Це стосується не тільки нас, уздовж узбережжя є 25 або близько того населених пунктів, які можуть виявитися покинутими. Політики не можуть занадто довго шукати рішення, інакше їх спіймають зі спущеними штанами", — каже бізнесмен.

Колишній інженер додав, що більшість людей, як і раніше, налаштовані дуже оптимістично і готові триматися, незважаючи ні на що.

Місцеві жителі не поспішають виїжджати в більш безпечну думку Фото: North Wales Live

Рада Гвінедда вирішила, що більше не може дозволити собі нескінченно захищати Фейрборн у 2013 році. Поселення, розташоване ледь вище рівня моря, захищене морською стіною, земляними валами і мережею дренажних каналів. Ці захисні споруди, які нещодавно були вдосконалені на суму 6,8 млн фунтів стерлінгів. Однак будівництво нової, більшої морської стіни обійдеться непомірно дорого — за оцінками ради, близько 115-120 млн фунтів стерлінгів. Навіть у цьому разі вона не дасть жодних гарантій порятунку від затоплення.

"Тут є три типи людей: ті, хто зариває голову в пісок, ті, хто просто продовжує жити, і ті, хто бореться. Ті, хто належить до останньої групи, не готові сидіти склавши руки. А чому вони мають це робити? Згідно з регіональним планом управління берегами, 52 населених пункти на узбережжі Західного Уельсу перебувають під загрозою", — розповіла 2020 року Анжела Томас, яка живе в селі.

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