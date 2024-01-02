Стало сенсацією: козеня, яке народилося з "людським обличчям", вразило людей (фото)

Тварина не може пити молоко матері й потребує годування з пляшечки. Ветеринари думають, що вона не проживе довго.

Козеня з "людським обличчям" шокувало жителів індійських сіл, які стікаються подивитися на незвичайну тварину. Про це пише Daily Star.

Козеня-мутант, яке народилося на фермі в селі Нуав поблизу Джаунпура, штат Уттар-Прадеш, стало місцевою сенсацією. Фермер на ім'я Лалчанд розповів, що тварина не може пити молоко матері та потребує годування з пляшечки.

На кадрах видно, як члени сім'ї обіймають слабку тварину, знімаючи її на телефон. Козеня настільки слабке, що не може самостійно встати на ноги, і молодій дівчині доводиться його підтримувати.

Ветеринари вважають, що дивний зовнішній вигляд козеняти пов'язаний з нестачею кальцію, через що його голова набула незвичайної форми. На їхню думку, шанси на те, що тварина виживе, невеликі. Попри це, цікаві місцеві жителі відвідують ферму Лалчанда, щоб поглянути на тварину-мутанта. Багато хто вважає, що козеня має такий вигляд, ніби в нього "людське обличчя".

Тварина не може пити молоко матері Фото: Jam Press

Це вже не перший подібний випадок в Індії. У 2020 році британські ЗМІ повідомили, що одному козлу-мутанту "поклонялися як аватарі Бога". У листопаді 2022 року в Султанпурі (Індія) народилося козеня з двома великими очними яблуками, зрощеними посередині чола.

Крім того, у серпні 2022 року в Арканзасі (США) народилося двоголове кошеня. Дволикого малюка назвали Гарві на честь дволикого Гарві Дента з фільму "Бетмен: Темний лицар".

Раніше Фокус повідомляв, що хірург тричі вдарив пацієнтку по обличчю. Під час операції на очах жінка почала рухати головою. Через це хірург грубо обійшовся з пацієнткою в екстреній ситуації. За словами місцевої влади, вона залишилася з синцями і саднами.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.