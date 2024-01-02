З'являється вже кілька років: жінка впевнена, що за нею стежить НЛО (фото)

Кей Торп каже, що фотографії, зроблені за допомогою камери її телефону, доводять, що це не зірка, а ознака позаземного життя.

Жінка переконалася в існуванні позаземного життя після того, як заявила, що над її будинком у Лідсі, що у Великій Британії, завис НЛО. Про це пише Metro.

36-річна жінка Кей Торп заявила, що інопланетний об'єкт нагадує ТАРДІС, на якій літає Доктор Хто з культового однойменного серіалу, і наполягає, що він з'являється вранці й увечері над її будинком у передмісті Йоркшира Міддлтоні (Англія) вже кілька років.

Британка каже, що фотографії, зроблені за допомогою камери її телефону, доводять, що це не зірка, а ознака позаземного життя.

"Там, де я живу, не так часто можна побачити багато зірок, але ця конкретна зірка перебуває над моїм будинком кожної ночі та кожного ранку. Вона була там багато років. Вона не мерехтіла, і я подумав, що ще це може бути. Я вирішив зробити знімок на телефон, але при такому великому збільшенні зображення може спотворитися. Але мені вдалося зберегти нерухомість і отримати чіткий знімок. Коли я зробив знімок, я просто побачив цю фігуру", — сказала мати трьох дітей.

Жінка зняла вогні у своєму саду Фото: Kennedy News & Media

На її фотографії, зробленій із саду 16 грудня, видно яскраве світло. Користувачі соціальних мереж почали писати свої здогадки про те, що це може бути в коментарях.

"Моя перша думка була про те, що це може бути чимось позаземним. Я не думала, що це космічний корабель, але коли я побачила форму, то подумала, що це ненормально", — написала одна з них.

Жінка сказала, що не є прихильницею "Доктора Хто", але вважає, що вогні схожі на ТАРДІС Фото: Kennedy News & Media

Міс Торп сказала, що багато її друзів припустили, що це схоже на ТАРДІС, хоча вона сама не є прихильницею серіалу "Доктора Хто". Британка також висловила занепокоєння з приводу того, що це може означати для її будинку.

"Я не вірю, що ми одні. Я думаю, що там щось є — не думаю, що ми єдиний вид. Мене осінила думка, що щось може дивитися на нас зверху вниз. Оскільки воно існує вже стільки років, я знаю, що маю бути в безпеці. Якщо тільки мене не викрали й не стерли пам'ять", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівницю в часі" помітили зі смартфоном у руках. Жінка нібито розмовляє по мобільному телефону за кілька десятиліть до того, як ця технологія була винайдена.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".