Вебкамера допомогла жінці вивести непорядну колегу на чисту воду

Американка встановила відеоспостереження, щоб мати повноцінний огляд території довкола будинку без "сліпих" зон.

Жінка із США після повернення з гірськолижного курорту, де вона відпочивала разом зі своїм чоловіком та дітьми, вирішила переглянути сповіщення камер відеоспостереження й виявила дещо дивне. Як з’ясувалося, у період її відсутності до неї додому навідувалась колега з роботи. Про це американка написала на форумі DC Urban Mom and Dads.

Жінка розмістила камери відеоспостереження на кожній зі стін будинку, щоб мати повноцінний огляд без "сліпих" зон. На одному зі збережених системою записів вона побачила свою підлеглу, яка з цікавістю вглядається у вікна.

Щоб розібратися у цій ситуації жителька США, ім’я якої не розкривається, надіслала колезі SMS і прямо запитала, що вона там робила. Згодом надійшла шокуюча відповідь: "Я просто хотіла подивитися, як ти живеш".

Збентежена американка запитала у користувачів мережі, чи не надто емоційно, на їхню думку, вона реагує на цей інцидент.

У коментарях до цього допису юзери порадили їй звернутися прямо до відділу кадрів, щоб повідомити про те, що трапилося.

"Це дивно і ненормально"

"Поговоріть із відділом кадрів. Я б злякався"

"Це жахливо. Негайно повідомте в HR. Подібні речі мають бути задокументованими"

"Я б пішла безпосередньо до керівництва компанії, а також повідомила поліцію, щоб отримати будь-який ордер на захист"

"Це божевільна людина. Якби вона була в собі, то побачила б камери на фасадах".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 48-річного британського туриста Претеша Вагдію, який витратив за ніч 3,5 тисячі фунтів стерлінгів (164,8 тис. грн) на повій і випивку, а своїй дружині та поліціантам заявив, що став жертвою підлої шахрайської схеми. Схоже, на нього чекає розлучення. Крім того, чоловіка розшукують представники поліції.

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