Викрали і продали бандам: жінку "виховували мавпи" в джунглях (фото)

Ванесса Фореро вирушила жити в тропічні обличчя, щоб зрозуміти через що довелося пройти її мамі Марині Чапман. Свою історію жінка описала в книзі "Дівчинка без імені".

Мати Ванесси Фореро Марина Чапман отримала дивне і важке виховання після того, як її викрали, продали бандам торговців людьми і кинули в колумбійських тропічних лісах, де її "виростили мавпи". Про це пише The Mirror.

Жінка, чию маму викрали, кинули в тропічному лісі, проміняла своє звичайне життя у Великій Британії, щоб зрозуміти, через що довелося пройти її мамі.

Матір Ванесси Фореро Марина Чапман — домогосподарка, яка народилася в Колумбії, — була викрадена у віці чотирьох років бандами торговців людьми і кинута в тропічному лісі, де, за її словами, її "виростили" білолиці мавпи-капуцини.

У віці 10 років її знайшли мисливці й продали в бордель, а потім викинули через те, що вона занадто здичавіла. Через роки, під час поїздки до Великої Британії, Марина закохалася в чоловіка, з яким познайомилася в церкві. Вони одружилися і народили двох доньок — Ванессу, якій зараз 40 років, і Джоанну, 43 роки, з Бредфорда.

Після закінчення 15-річного шлюбу Ванесса покинула Велику Британію, щоб оселитися в колумбійських джунглях, де, за словами Марини, вона жила як "жінка Тарзан". Вона поговорила з журналістами зі свого віддаленого будиночка в колумбійському гірському масиві Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта.

"Вдома я завжди прикрашала свою кімнату зображеннями природи й гір. Моя кузина сміялася наді мною і казала, що я хочу втекти в джунглі. А тепер вона каже: "О Боже, ти справді це зробила". Мамі не подобається, що я тут — і так далеко від неї. Але водночас вона розуміє, чому я тут. Я вперше відчула відчуття дому та приналежності. А мавпи справді приходять. Вони сильно виють на деревах. Вони дуже гучні", — розповіла британка.

ЖІНКА завжди хотіла жити в лісі Фото: Blink Films

Марина, якій зараз 73 роки, розповіла свою історію в книзі 2013 року "Дівчинка без імені". Вона стверджує, що її викрали 1954 року, коли банди торговців дітьми були звичайним явищем у Колумбії.

"Я побачила, як рука закриває мені рот — чорна рука в білій хустці. Потім я зрозуміла, що мене відводять двоє", — розповідала Марина.

Жінка розповіла свою історію в книзі 2013 року "Дівчинка без імені" Фото: Blink Films

З незрозумілих причин її викинули в тропічному лісі. За її словами, приблизно через два дні вона побачила зграю капуцинів і почала наслідувати їх, щоб вижити. Вона стежила за тим, які горіхи і ягоди вони їдять, ловила банани, які вони упускали, і пила з їхніх водопоїв. Зрештою, коли вона почала ходити на четвереньках і перестала розмовляти, мавпи стали приймати її.

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