"Це огидно": лікар розповів про наслідки, якщо не чистити пупок (відео)

Сермед Межер зазначив, що всередині можуть бути "тонни сміття". Експерт також дав кілька порад, щоб уникнути скупчення бруду.

Доктор Сермед Межер, відзначений нагородами британський медик і автор, розповів, що може ховатися в пупках людей, якщо вони не чистять їх досить ретельно. Однак багато людей стверджують, що це "неможливо". Про це доктор розповів у короткому ролику, опублікованому на його особистому каналі на YouTube.

Лікар попередив усіх, хто не робить глибокого чищення пупка, що всередині може накопичитися "щось неприємне".

Доктор Сермед Межер, що має понад 54 000 підписників на YouTube, розповідає про різноманітні захворювання та перевіряє різні медичні факти.

Один з його останніх коротких роликів змусив глядачів "відчути себе хворими" після того, як вони дізналися, що може ховатися всередині їхніх пупків, якщо вони не миються належним чином. У ролику він показав глядачам моторошні фотографії наслідків немиття живота.

"Ви коли-небудь спеціально чистили свій пупок? Якщо ні, то це можете бути ви. Більшість із нас просто побіжно протирають пупок пальцем у душі й, можливо, виймають трохи пуху", — говорив доктор у своєму відео.

Однак лікар зазначив, що всередині можуть бути "тонни сміття".

Межер порадив людям почати систематично чистити свій пупок Фото: YouTube

"Там можна знайти шматочки одягу, волосся, просто випадкові шматочки шкіри, що застрягли там. А потім усі вони спресовуються в цій маленькій дірі. Як правило, вони не доставляють особливих проблем. Але якщо залишити їх на деякий час, вони можуть почати дуже сильно пахнути. Вони також можуть викликати подразнення пупка, а іноді й невелику інфекцію в цій ділянці. І якщо це так, то може з'явитися гній навколо пупка", — зазначив лікар.

Завершуючи відео, доктор Межер порадив людям почати систематично чистити свій пупок. Він додав, що для ретельного очищення не обов'язково використовувати "медичні щипці", можна обійтися і ватною паличкою.

Глядачі були вражені таким роликом, багато хто з них поспішив прокоментувати відео.

"Добре, що я чищу свій", "Сумніваюся, що в моїй є хоч один", "Це просто дико", "Це огидно", — писали люди.

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