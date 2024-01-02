Усього одна фраза: жінка розповіла, як змусити будь-якого чоловіка захотіти одружитися

Марина Нейман поділилася своїм особливим методом, щоб швидко отримати зобов'язання від чоловіків, які спочатку кажуть, що не планують серйозних стосунків.

Марина Нейман із Маямі (США) розповіла, що існує одна ключова фраза, яку всі дівчата мають вимовляти на побаченнях. Вона змусить будь-якого чоловіка відразу ж захотіти з нею одружитися. Свої доводи про її успішність дівчина показала у своєму ролику, опублікованому в TikTok.

Жінка стверджує, що знайшла чит-код для отримання пропозиції про шлюб.

Одна жінка стверджує, що знайшла простий спосіб, який змусить будь-якого чоловіка захотіти одружитися з дівчиною практично відразу. Вона впевнена, що для досягнення таких результатів жінкам достатньо вимовляти одне просте речення на всіх своїх побаченнях. За її словами, фраза, яка належить до зворотної психології, підстьобне чоловіків до того, щоб взяти дівчину в дружини.

Марина Нейман, яка мешкає в Маямі, розмістила в TikTok коротке відео, в якому пояснила, що це за речення і як вона використовує його, щоб отримати зобов'язання від чоловіків, які спочатку кажуть, що не планують серйозних стосунків. Вона пояснила, що вперше надихнулася фразою після перегляду документального фільму Netflix з Памелою Андерсон, яка сказала: "Якщо ви хочете гарантувати, що вийдете за когось заміж, скажіть йому, що ніколи не вийдете за нього, і ви одружитесь через шість місяців".

Марина додала, що вважає, що Андерсон "щось придумала". За останні два місяці вона сходила на кілька побачень, де просто нічого не було. Після кількох невдач жінка змінила свій підхід.

"Ви прекрасні, я чудово провела час, але наразі я дійсно шукаю побачення для шлюбу і не бачу, щоб це стало чимось серйозним", — сказала вона на одному з побачень.

За її словами, це призвело до того, що чоловіки, з якими вона зустрічалася, подвоїли свої зусилля.

"Відмова щось робить із їхнім мозком. Вона хоче серйозних зобов'язань, але не зі мною, тепер я маю старатися як ніколи", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що 91-річний мільярдер знову шукає наречену. Обраниця має бути старшою за 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові. У мільярдера є четверо дітей від попередніх шлюбів.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і виявила, що між ними проскочила іскра.