Пророцтво Нострадамуса збулося за кілька годин до Нового року: що ще він передбачив

Вважається, що філософ точно передбачив прихід до влади Адольфа Гітлера, убивство президента Джона Кеннеді, початок пандемії COVID-19 і навіть кризу вартості життя 2022 року.

Одне з найстрашніших передбачень французького пророка Нострадамуса на 2024 рік збулося всього за кілька годин до настання Нового року. На думку філософа, у наступні 365 днів можна буде очікувати нову королівську драму або навіть початок війни. Про це пише Daily Star.

Пророк, справжнє ім'я якого Мішель де Ностредам, написав книжку Les Prophéties понад 450 років тому, в якій було помічено безліч вірних припущень про майбутнє людства. Вважається, що він точно передбачив прихід до влади Адольфа Гітлера, убивство президента Джона Кеннеді, початок пандемії COVID-19 і навіть кризу вартості життя 2022 року.

Нещодавно стало відомо, що пророк, схоже, зробив ще одне успішне передбачення. Написавши про 2024 рік, він сказав: "Суха Земля стане ще більш висушеною, і будуть великі повені".

Шанувальники екстрасенса вважають, що це могло стосуватися попередження про цунамі, яке помітили в Японії вчора (понеділок, 1 січня) після землетрусу магнітудою 7,4. Жителям кількох районів наказали негайно евакуюватися після того, як струс викликав серйозне попередження про цунамі, причому експерти спочатку передбачали, що висота хвиль може сягати до 5 метрів.

Землетруси магнітудою 7,4 у Японії Фото: Kyodo News

Нострадамус також попереджав про "дуже великий голод через шкідницьку хвилю", а отже, якщо пророцтво виявиться вірним, то на світ очікує ще більше поганих подій. Однак провісник передбачав не тільки стихійні лиха.

Королівський переполох

Одне з передбачень Нострадамуса свідчить, що короля Чарльза цього року може очікувати неспокійне майбутнє. У книзі Les Prophéties йдеться про таке: "Король островів вигнаний силою... на зміну йому прийде той, хто не матиме ознак короля".

Хоча в писаннях немає посилання на конкретного монарха, дехто припускає, що мова може йти про нинішнього главу британської монархії. Маріо Редінг, аналітик і автор книги "Пророцтва Нострадамуса", вважає, що король може піти у відставку через постійні напади як на нього самого, так і на його другу дружину, королеву Каміллу.

Король може піти у відставку через постійні напади як на нього самого, так і на його другу дружину, королеву Каміллу. Фото: Getty Images

Нострадамус відомий своїми точними передбаченнями про королівських осіб. Він передбачав смерть королеви Єлизавети II 2022 року і, судячи з повідомлень, навіть правильно вгадав її вік.

Морська війна

Французький філософ також передбачив ескалацію міжнародних конфліктів у 2024 році. Він писав: "Червоний противник зблідне від страху, наводячи жах на великий океан".

Шанувальники Нострадамуса вважають, що "червоним противником" може бути комуністичний Китай. А "великий океан" передбачає, що бойові дії можуть відбуватися на морі, можливо, в Індійському океані.

Французький філософ також передбачив ескалацію міжнародних конфліктів у 2024 році Фото: Getty Images

Експерти з безпеки вже деякий час уважно стежать за Китаєм. Кажуть, що ця східноазійська країна навіть готується до космічної війни зі США, повідомляє The Telegraph.

Новий Папа

Нострадамус також передбачив смерть Папи Франциска у 2024 році. У грудні цього року лідеру католицької церкви виповниться 88 років, і філософ писав, що наступний рік може стати для Папи трагічним.

Він писав: "Через смерть дуже старого понтифіка буде обраний римлянин хорошого віку".

Нострадамус передбачив смерть Папи римського у 2024 році Фото: Shutterstock

Є кілька кандидатів, які можуть поборотися за першість, коли прийде час. Той, хто сподівається стати Папою, має бути чоловічої статі та хрещеним.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівницю в часі" помітили зі смартфоном у руках. Жінка нібито розмовляє по мобільному телефону за кілька десятиліть до того, як ця технологія була винайдена.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".