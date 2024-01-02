Коштує 600 гривень: чоловік серед дріб'язку знайшов рідкісну монету (фото)

Користувачі мережі привітали власника з рідкісною знахідкою й порадили зберегти її напам’ять.

Австралієць отримав на решту рідкісну 50-центову монету, що насправді коштує щонайменше 15 доларів (орієнтовно 600 грн). Про це він розповів на соціальній платформі Reddit у неділю, 31 грудня.

"Знайшов це у своїй решті. Навіть не здогадувався, що 50-центові монети раніше були круглими", – написав чоловік й опублікував відповідні фотографії.

На знімках можна побачити, що на одному боці монети вигравіювано герб Співдружності, а на іншому – портрет королеви Єлизавети II.

Повідомляється, що оригінальну 50-центову круглу монету виробляли зі срібла та міді (у співвідношенні 80% і 20%). 14 лютого 1966 року Австралія перейшла на десяткову валюту, після чого форму 50-центової монети змінили на дванадцятикутну через плутанину з іншими монетами. Зараз подібні екземпляри випускають з використанням міді та нікелю (75% і 25% відповідно).

Рідкісна 50-центова монета Фото: Reddit Рідкісна 50-центова монета Фото: Reddit

Користувачі мережі привітали власника з рідкісною знахідкою й порадили зберегти її напам’ять.

"Чудово! Збережи собі. Такі монети містить 0,3416 унції срібла, тобто 15 доларів коштує сам метал"

"Явно вартує понад 50 центів. Я не бачив таких монет ще з дитинства"

"Я пам'ятаю, як витрачав їх… Хотів би мати пару!"

"Божевільна удача. Шкода, що мені так не пощастило. Довелося купити пару для своєї колекції"

"Вони надзвичайно цінні. Будь ласка, збережіть"

"У мого покійного батька їх було кілька десятків"

Австралійський експерт-нумізмат Джоел Кандіа у своєму TikTok заявив, що підприємливі шукачі артефактів збирають ці монети й вивозять з країни, щоб переплавити та отримати величезний прибуток.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про колекціонера з Великої Британії, який показав монету номіналом 50 пенсів, її вартість може в 90 разів перевищувати номінал. На монеті, розробленій дизайнеркою Мері Мілнер Діккенс, зображено роботу Ради міністрів ЄС.

Крім того, рідкісну монету з помилкою продали на аукціоні за величезну суму. Передбачається, що колекціонер Алун Баркер придбав єдиний у своєму роді екземпляр на eBay у грудні 2017 року всього за 50 фунтів стерлінгів (2340 гривень).