Знайдено найстаріший будиночок на дереві: який вигляд він має всередині (фото)

Найстаріший у світі будиночок на дереві розташований у Пітчфорді, що в британському графстві Шропшир. Перші згадки про нього датуються аж 1692 роком, пише таблоїд The Sun.

Згідно з історичними даними, з цього будиночка на величезній липі королева Вікторія під час свого візиту в Пітчфорд-Холл милувалася полюванням на лисиць.

Коли споруду вперше побудували у 1600-х роках, вона повністю підтримувалась деревом, але тепер тримається на металевих опорах та дротах. Під час реконструкцій у 1760 та 1980 році майстрам вдалось зберегти автентичну карнизну стелю, дубову підлогу та готичні вікна.

Усі охочі можуть замовити екскурсію, яка коштує 20 фунтів стерлінгів (близько 1 тис. грн) і включає повний огляд довколишньої території, однак всередину будинку з міркувань безпеки заходити заборонено.

Такий вигляд будиночок на дереві має всередині Фото: Pitchford Estate

Туристи можуть зупинитися у готелі поблизу – Tree House Barn, де є все необхідне для комфортного проживання, зокрема вода з артезіанської свердловини, відновлюване опалення від повітряного теплового насоса та сонячна енергія.

Місцевий готель Tree House Barn Фото: Pitchford Estate

Мандрівникам пропонують відпочинок у номерах з двоспальними ліжками, окремими ванними кімнатами, кухнями відкритого планування, а також супутниковим телебаченням та безплатним WiFi. Додаткова перевага – сад із внутрішнім двориком та зоною для барбекю.

Найстаріший у світі будиночок на дереві Фото: Pitchford Estate

До речі, у Великій Британії також розташований найбільший у світі будинок на дереві – The Treehouse at The Alnwick Gardens, усередині якого відкрили затишний ресторан.

