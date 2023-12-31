Погнався за чоловіком: косметичний засіб може приваблювати гігантських павуків (фото)

Усе почалося з того, що одна жінка написала відгук про те, що продукт, який продається в магазинах Sephora, приваблює павуків-вовків. Пізніше інші покупці підтримали розповідь дівчини і поділилися своїми подібними історіями.

Покупці косметичного засобу Sephora застерігають любителів краси від покупки крему для тіла Sol de Janeiro Delícia Delícia Drench Body Butter, тому що, за їхніми словами, він приваблює величезних павуків. Про це пише Newsweek.

Усе почалося з того, що одна жінка написала відгук про те, що продукт, який продається за ціною від 22 до 48 доларів онлайн і в магазинах Sephora, приваблює павуків-вовків.

"Якщо ви боїтеся величезних комах, остерігайтеся цих лосьйонів, лол. Я так хотіла їх полюбити, але один з інгредієнтів такий! Коли я наношу його, то відразу ж з'являється один. Зазвичай я бачу його раз на 3 роки, а з цим лосьйоном він з'являвся щодня. Я перестала ним користуватися і відтоді не бачила жодного", — йдеться у відгуку з оцінкою в 1 зірку.

Пізніше інші покупці підтримали розповідь дівчини і поділилися своїми подібними історіями.

"О, і одного разу павук так сильно хотів з'їсти який-небудь інгредієнт, що погнався за мною. Я клянуся всім. Я біг ліворуч, він біг ліворуч, я біг праворуч, він біг праворуч. Наче він справді слідував за запахом. І ні, аромат не такий вже й хороший, нічого такого, що не зміг би зрівнятися з ванільним кремом за 5 доларів. Так що так, будьте обережні, якщо ви боїтеся павуків, особливо великих", — написав один чоловік.

Жінка написала відгук про те, що продукт, який продається в магазинах Sephora, приваблює павуків-вовків Фото: Sephora

Оригінальний огляд також підштовхнув користувачів Reddit і X (колишнього Twitter) до експериментів, щоб перевірити, наскільки правдиві твердження. Один із користувачів опублікував зображення передбачуваного укусу павука-вовка після використання олії для тіла, а інший написав про нанесення зразка лосьйону на шматочок тканини. За його словами, він нібито привернув вісім павуків за один день.

Однак представник Sol de Janeiro спростував твердження про те, що їхня олія для тіла може привабити павуків, і пояснив, що продукт не містить жодних небезпечних інгредієнтів.

"Sol de Janeiro надзвичайно серйозно ставиться до безпеки та турбот своїх споживачів. Бренд ретельно відбирає кожен інгредієнт для досягнення максимальної ефективності та заборонив використання понад 100 косметичних інгредієнтів у своїх рецептурах, залишаючись водночас в авангарді наукових розробок і нових стандартів в усьому світі для забезпечення здоров'я й безпеки людини та довкілля, працюючи лише з партнерами, які підтримують прихильність компанії до сталого постачання та науково обґрунтованої безпечної біоміметики", — розповів він журналістам.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку з Сінгапуру оштрафували за розмноження комарів у туалеті. Кох І Сіан не хотіла вбивати комах через свої релігійні переконання. Жінка планує оскаржити вирок.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.