Моторошна різдвяна традиція: жителі Уельсу стукають у двері з кінським черепом (фото)

Вважається, що якщо голова коня потрапить до будинку, то його власники будуть щасливі до кінця року.

Існує безліч різноманітних традицій святкування Різдва, але є один особливий ритуал, який відомий як один із найжахливіших у Великій Британії. Про це пише The Mirror.

У різних країнах свої звички, які можуть бути трохи більш дивовижними, ніж загальноприйняті. Одна з таких традицій, близька до дому, викликала подив у всьому світі.

Уельс — країна з багатою культурою і забобонами, але одна особлива святкова традиція може здатися деяким людям трохи моторошною. Народний звичай передбачає використання кінського черепа, який кріпиться на жердині, захованій під тканиною, і проноситься вулицями. Ця фігура відома як Mari Lywd. Це одна з найжахливіших святкових традицій Уельсу.

Місцеві жителі колись влаштовували ходу неживих коней, прикрашених стрічками, серпантином або гостролистом і плющем, своїми селами. Традиція, яка вважається кельтською, була вперше зафіксована 1800 року, коли на вулиці вийшли люди, одягнені в костюми персонажів Панча і Джуді. Ті, хто ніс Mari Lwyd, співали пісню, стукаючи у двері жителів.

Ті, хто ніс Mari Lwyd, співали пісню, стукаючи в двері жителів Фото: Shutterstock

Кажуть, що назва означає або "Сіра кобила", або "Сіра Марія". Назва "Сіра кобила" пов'язана з кельтськими кіньми і британською міфологією, а "Сіра Марія" — з різдвяною казкою, де вагітна конячка шукає хлів, щоб народити своє лоша.

"Марі традиційно водять селом, часто між Різдвом і Дванадцятою ніччю. Її наряджають святковими вогнями та прикрасами. Її супроводжують інші народні персонажі, такі як блазень і леді", — повідомляє офіційний сайт Wales.com.

Вважається, що якщо голова коня потрапить до будинку, то його власники будуть щасливі до кінця року. Однак у XIX столітті валлійські методисти та інші християнські нонконформісти розкритикували "Mari Lwyd", і про національний обряд почали забувати, а до 1960-х років залишилося лише кілька марійських процесій у таких місцях, як Пенкоєд поблизу Брідженда і Пентирх поблизу Кардіффа.

Раніше Фокус повідомляв, що молода мама не отримала жодного подарунка від сім'ї. Багато людей попросили пояснень, оскільки не могли повірити, що жінка дійсно залишилася без подарунків на Різдво.

Також стало відомо, що різдвяна реклама довела глядачів до сліз. Один із барів Північної Ірландії зняв ролик про самотнього літнього чоловіка, якому не вистачало спілкування. В один момент удача повернулася до нього і він завів нові знайомства.