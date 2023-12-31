Новий рекорд: медик британської армії швидше за всіх подолала Антарктиду на лижах (відео)

Харпріт Чанді проїжджала на лижах у середньому по 12-13 годин на день і тягла за собою 75-кілограмові сани з усім необхідним для виживання.

Офіцер медичної служби британської армії Харпріт Чанді заявила, що вона стала найшвидшою жінкою, яка самотужки пройшла на лижах через Антарктиду. Вона подолала 1130 км антарктичними льодами за 31 день, 13 годин і 19 хвилин. Про це пише The Guardian.

Капітан Харпріт Чанді торік побила два рекорди Гіннесса під час полярних досліджень, а тепер стверджує, що побила і третій.

Британка подолала 1130 кілометрів антарктичними льодами за 31 день, 13 годин і 19 хвилин, випередивши попередню рекордсменку, канадку Кароліну Коте, на один день, 14 годин і 34 хвилини. Видання зазначає, що Книзі рекордів Гіннеса ще належить підтвердити рекорд, що може зайняти кілька місяців.

"Я втомилася, але дуже рада, що дісталася. Це було зовсім не схоже на мою останню експедицію. У минулій експедиції я повністю вичавила з себе все можливе, а швидкісна спроба — це зовсім інше. Після моєї останньої експедиції я знала, що зможу добре впоратися з льодом, і це додало мені впевненості в тому, що я впораюся з поставленим завданням", — розповіла Чанді.

Жінка бала на лижах у середньому по 12-13 годин на день Фото: YouTube

Жінка бала на лижах у середньому по 12-13 годин на день і тягла за собою 75-кілограмові сани з усім необхідним для виживання.

"Це, безумовно, не був спринт, але мені доводилося постійно зважувати свої сили і те, скільки часу я кататимуся на лижах щодня. Занадто довго або занадто швидко — і я не справлялася. Занадто повільний або занадто ранній фініш — і я втрачу рекорд", — зазначила британка.

Побивши два світових рекорди, вона не розраховувала повернутися в Антарктиду цього року, але незабаром зрозуміла, що їй необхідний "новий виклик" Фото: Sky News

Чанді з Дербі (Англія) зараз перебуває на перерві після військової служби, де вона працювала фізіотерапевтом, займаючись реабілітацією поранених солдатів і офіцерів. Вона увійшла в історію, ставши першою кольоровою жінкою, яка здійснила 700-мильну (1126 км) антарктичну подорож до південного полюса наодинці й без підтримки. Повернувшись наступного року, дівчина побила два світових рекорди, зокрема завершила найтривалішу одиночну лижну експедицію без підтримки в один кінець. Нещодавно вона отримала звання MBE і була названа жінкою року на церемонії нагородження Women in Defence у 2022 році.

Побивши два світових рекорди, вона не розраховувала повернутися в Антарктиду цього року, але незабаром зрозуміла, що їй необхідний "новий виклик".

"Ця експедиція спрямована не лише на те, щоб підштовхнути себе, а й на те, щоб надихнути інших кинути виклик своїм кордонам і подолати бар'єри. Саме в такі важкі моменти ти дізнаєшся, на що здатен", — додала Чанді.

Жінка скоро повернеться до Великої Британії, щоб відновитися і спланувати свою наступну пригоду.

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