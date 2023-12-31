Не знали одне одного 39 років: розлучені при народженні близнюки вели ідентичне життя (фото)

У чоловіків була схожа робота, вони обидва водили Chevrolet, а їхніх собак звали Той. Їхніх дружин звали Лінда, а після розлучення вони одружилися з жінками на ім'я Бетті.

Пара однояйцевих братів-близнюків зі США, розлучених під час народження, виявила, що вони прожили практично ідентичні життя, хоча не знали один одного до 39 років. Про цю історію згадує британське видання Daily Star.

Народжені 1940 року Джим Льюїс і Джим Спрінгер були усиновлені в дитинстві двома різними сім'ями і взяли прізвища своїх прийомних батьків, назвавши синів Джеймсом або Джимом для стислості.

Хлопці виросли всього за 40 миль (майже 65 км) один від одного в штаті Міннесота, США, і хоча Джим Льюїс знав, що його розлучили з близнюком, Джиму Спрінгеру мати сказала, що його брат помер при народженні. Коли вони нарешті зустрілися у віці 39 років 1979 року, після того, як Джим Льюїс знайшов контактні дані свого близнюка, чоловіки виявили, що одружилися з жінками з однаковими іменами — Лінда. У них була схожа робота, вони обидва водили Chevrolet, а їхніх собак звали Той.

У близнюків були не рідні брати на ім'я Ларрі, схожі захоплення, спільна нелюбов до правопису, але водночас вони любили математику в студентські роки, а після розлучення з Ліндами вони одружилися з жінками на ім'я Бетті.

У кожного з чоловіків народився син, якого вони назвали Джеймс Алан Фото: YouTube

Потім у кожного з чоловіків народився син, якого вони назвали Джеймс Алан. Обидва чоловіки були завзятими курцями, страждали від мігрені і працювали у сфері безпеки — Джим Льюїс був охоронцем, а Джим Спрінгер — заступником шерифа.

Брати взяли участь у дослідженні доктора Томаса Бушара з Університету Міннесоти, де їм було запропоновано пройти тести на пізнання особистості, вивчити історію хвороби та порівняти мозкові хвилі. За всіма трьома тестами вони отримали однакові бали, а коли їх попросили намалювати щось, вони намалювали одну й ту саму картину. Доктор Бушар сказав, що результати його "приголомшили".

Раніше Фокус повідомляв, що сирота з України зустрілася з батьком, який вважав її небезпечною. Наталія Грейс потрапила в заголовки газет усього світу після того, як її звинуватили в спробі вбивства своєї прийомної матері. Тоді Майкл Барнетт розповів, що їхня "дитина" могла зарізати його дружину. Чоловік стверджував, що дівчинці насправді було 22 роки.

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