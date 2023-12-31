Чергове нещастя: моторошна "проклята" картина може бути причетна до потопу (фото)

Портрет, що став причиною цілої низки моторошних пригод, звинувачують у нових бідах, оскільки він продовжує приносити нещастя.

Моторошний портрет маленької дівчинки, схоже, продовжує приносити невдачі своєму новому власнику з Великої Британії. Про це пише Daily Star.

Портрет, що став причиною цілої низки моторошних пригод, звинувачують у нових бідах, оскільки він продовжує приносити нещастя.

Нинішній власник моторошної картини розповів, що останнім часом його лондонське помешкання двічі затоплювало, чого ніколи не траплялося, доки він не купив витвір мистецтва.

Раніше "прокляту" картину із зображенням маленької дівчинки помітили у вітрині благодійного магазину в Східному Сассексі (Велика Британія) разом із попередженням, що свідчило: "Вона повернулася! Двічі продана і двічі повернута! Ви достатньо хоробрі?".

Людина, яка купила малюнок у серпні, повернула його в магазин Hastings Advice & Representation Centre лише через одну ніч. Наступна власниця розповіла, що після того, як вона забрала портрет додому, її почала переслідувати примарна чорна фігура. Зрештою картина потрапила до рук Джеймса Кіслінгбері, директора компанії London Bridge Experience, і нещодавно він підтвердив виданню, що прокляття наздогнало його відтоді, як він узяв картину в руки.

Джеймс Кіслінгбері поруч із картиною Фото: Jonathan Buckmaster

"На зворотному шляху в мене виникли проблеми з машиною: електрика барахлила, радіо не працювало, а телефон не підключався. Ми дістали картину з машини, вона була загорнута в папір і картон, а на лобі у неї була крапля води, що було дивно, адже вода не може просто так з'явитися. Через кілька днів співробітники повідомили нам, що чують кроки, які йдуть за ними сходами. Одного разу це сталося зі мною. Внизу також лунали таємничі звуки", — розповів він.

На цьому неприємності не закінчилися. Нещодавно його туристичний заклад двічі затопило.

"У нас було кілька повеней у період з листопада по грудень. Одного ранку ми прийшли, а підвал був затоплений. У минулому в нас були невеликі протікання, але нічого подібного. Нам пощастило, що будівля доволі міцна, тому збиток не надто великий, але це було трохи несподівано. Я знаю, що будь-який цинік скаже, що це просто збіг, але, з огляду на те, скільки всього відбувається, я починаю вірити, що в цій картині щось є", — додав Джеймс.

Картина, написана невідомим художником, раніше двічі поверталася в благодійний магазин Фото: sliderulesyou/Twitter

Видання зазначає, що серед інших дивацтв — випадкове вимкнення телевізорів, камер і wi-fi у London Bridge Experience. Коли Джеймс забрав портрет додому, його тесть захворів, а його посудомийна машина і тостер вибухнули.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.

Також стало відомо, що чоловік зазирнув під ґанок свого будинку і втік від переляку. Він хотів дістати декоративні речі для Гелловіну, але виявилося, що їх "захопили" небезпечні комахи.