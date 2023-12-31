Він помилився: дівчина була в шоці, коли отримала подарунок від свого хлопця на Різдво (фото)

Прихильниця Дайсона була шокована, коли замість відомого фена отримала в подарунок на Різдво від свого нареченого сушарку для рук.

Багато представниць жіночої статі мріють отримати в подарунок на Різдво продукцію Dyson. Так, дівчина замовила своєму хлопцеві такий подарунок, але він купив зовсім інший гаджет. Про це він сам повідомив у своєму Twitter.

Наречена чоловіка була вкрай розчарована, коли замість того, що вона хотіла, він купить їй сушарку для рук.

Ангус Дункан розмістив в Інтернеті фотографію Dyson Airblade, написавши: "Мабуть, я купив своїй нареченій не ту штуковину Dyson Air?".

Сушарки для рук нечасто зустрічаються у ванних кімнатах будинків, тому вона була шокована, отримавши такий презент.

У соціальних мережах жінку охрестили "невдячною", а хтось іще пожартував, що "і таке знадобиться". Дехто вважає, що його наречена, мабуть, хотіла отримати фен Dyson, щоб робити модні укладки. Але замість цього їй подарували альтернативу рушнику для рук.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Раніше Фокус повідомляв, що люди, які виграли мільйонні особняки, поспішають їх продати. Експерт Девід Адамс вважає, що знає чому.

Також стало відомо, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму нещодавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.