Ділить ліжко з мамою: дівчина назвала свого хлопця дивним через тісні стосунки з родиною

Мати молодого чоловіка змушена була залишитися в його будинку на кілька днів і він запропонував їй спати з ним в одному ліжку. Але його дівчина не оцінила це і назвала їхню поведінку дивною.

Британець заявив, що не бачить нічого поганого в тому, щоб ділити ліжко з мамою. Однак його дівчина назвала все це "дивним". Про це повідомляє видання Мirror.

Одна жінка розкритикувала свого хлопця і його "дружну" сім'ю після того, як виявила, що його мати спить з ним в одному ліжку, поки вона залишалася в місті на кілька днів перед Різдвом. Суперечка стала вірусною в Інтернеті, але британці розділилися в думках щодо цього питання.

На Reddit анонімний 26-річний чоловік розповів, що його мама збиралася переночувати в будинку друга, але зрештою запізнилася на потяг, і їй потрібно було місце, де можна переночувати.

"Ми більш дружні, ніж багато сімей, і іноді це може змусити людей заздрити нашій спорідненості. Ми весь час подорожуємо разом і знімаємо готелі з двома ліжками розміру "queen-size", де я часто зупиняюся в одному ліжку зі своєю сестрою", — пояснив чоловік.

Однак його дівчина назвала ситуацію "дивною" і запитала свого партнера, чи збирається він "зайнятися сексом" зі своєю мамою.

"Я не впевнений у стосунках моєї дівчини з її батьками. Ми познайомилися в застосунку для знайомств і пізнаємо одне одного по ходу справи. Мені здається, їхня сім'я не така близька, як моя — тому вона вважає це дивним?", — додав чоловік.

Сотні людей зайшли в розділ коментарів, щоб поділитися своїми думками, і багато хто підтримав молодого чоловіка.

"Якщо ви повністю одягнені і не обіймаєтеся і не торкаєтеся одне одного, то проблем немає. Ліжко — це всього лише місце для сну. Не всі з цим згодні, але це не дає їй права засуджувати тебе і робити принизливі зауваження", — прокоментував один чоловік.

Інший написав: "Це червоний прапор, [що] вона не може зрозуміти, що люди можуть ділити ліжко і не займатися сексом.

А третій сказав: "Подруга така дивна. Перестаньте сексуалізувати ситуацію".

Однак деякі люди заявили, що ця зустріч не обов'язково має сексуальний характер, але є "недоречною".

"Мені було б дивно, якби мій хлопець зробив це", — сказав один із користувачів.

Нагадаємо, жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.

Раніше повідомлялося, що жінку заарештували за отримання зарплати одразу на 16 роботах.