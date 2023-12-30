"Портал у минуле": у кінотеатрі знайшли і повернули власникам загублений 65 років тому гаманець

Виявилося, що власниця гаманця була красивою жінкою, яка викладала у недільній школі, організовувала благодійні акції для дітей із ДЦП.

В США в Атланті під час ремонту місцевого кінотеатру будівельники знайшли гаманець. Було встановлено, що його загубила одна із відвідувачок кінотеатру 65 років тому. Про це пише UPI.

Так, робітники, які реконструювали кінотеатр Plaza Theatre в Атланті, знайшли за однією зі стін старий гаманець і передали його власнику кінотеатру Крісу Ескобару.

Він розповів, що місце, де було знайдено гаманець, ймовірно, було колишньою кімнатою для знахідок в кабінеті менеджера кінотеатру, яку після ремонту забудували.

"Це був портал у минуле", — сказав Ескобар про гаманець.

Він зазначив, що йому прийшла ідея розшукати власника гаманця і повернути його йому. Ескобар пошукав в Інтернеті. Його дружина Ніколь зуміла знайти некролог чоловіка власниці гаманця Флой – Роя Калбрета. У некролозі згадувався благодійний гольф-турнір – Кубок Калбрета. З його допомогою вдалося знайти 71-річну Тею Чемберлен, дочку подружжя Калбретів.

Виявилося, що Флой Калбрет була красивою жінкою, яка викладала у недільній школі, організовувала благодійні акції для дітей із ДЦП.

Серед речей у гаманці Тея Чемберлен знайшла навіть свою страхову картку та записку до лікаря. Повернення цих спогадів викликало в неї багато емоцій, наче мати повернулася до родини.

"Навіть не знаю, як сказати, наскільки я була вражена", — сказала Чемберлен, коли взяла до рук гаманець своєї матері.

Чемберлен було лише 6 років, коли її мати втратила гаманець у 1958 році. У ньому були старі сімейні фотографії, бібліотечна картка та лотерейні квитки.

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