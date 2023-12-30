"Прикидалася дитиною": сирота з України зустрілася з батьком, який вважав її небезпечною

Наталія Грейс потрапила в заголовки газет усього світу після того, як її звинуватили у спробі вбивства своєї прийомної матері. Тоді Майкл Барнетт розповів, що їхня "дитина" могла зарізати його дружину. Чоловік стверджував, що дівчинці насправді було 22 роки.

Українську дівчинку-карлика Наталію Грейс усиновила сім'я Барнетт зі США. Через деякий час її прийомний батько заявив, що дівчина поводилася дивно і що вони з дружиною хвилюються за свою безпеку. Зараз Наталія живе з іншою сім'єю, але погодилася на зустріч із Майклом Барнеттом. Про це пише Daily Star.

Наталія Грейс зустрілася віч-на-віч із людиною, яка удочерила її 13 років тому і звинуватила в тому, що вона просто прикидалася дитиною.

Майкл Барнетт і його дружина Крістін зі штату Індіана в США удочерили Наталію 2010 року, думаючи, що це шестирічна сирота з рідкісним генетичним захворюванням. Але, за їхніми словами, пізніше вони дізналися, що вона була дорослою жінкою, схильною до насильства. Чоловік заявив, що прийомна дочка хотіла вбити їх та інших дітей.

У 2012 році суддя задовольнив клопотання сім'ї про законну зміну дати її народження з 2003 на 1989 рік. Після цього сім'я поселила її у квартирі, а сама переїхала до Канади.

Наталя Грейс зустрілася віч-на-віч із людиною, яка удочерила її 13 років тому Фото: Investigation Discovery

Тепер напружене возз'єднання Наталії та Майкла було знято на камеру для документального фільму Investigation Discovery (ID) під назвою Natalia Speaks. У фільмі вони сидять близько одна до одної, і дівчина оскаржує звинувачення з боку батька, зокрема твердження, що одного разу він прокинувся і виявив, як вона стоїть над ліжком батьків із ножем.

"Я ніколи не була у вашій кімнаті з ножем", — каже вона. Але Майкл відповідає: "Я знаю, що я бачив".

Майкл Барнетт розповів, що їхня "дитина" могла зарізати його дружину Фото: Investigation Discovery

Уся історія буде показана в шестисерійному серіалі, який вийде в ефір на початку наступного року.

"У кожній брехні прихована правда, але потрібно гарненько покопатися, щоб її побачити. Їм це з рук не зійде", — каже Наталія.

Сирота з України також зазначила, що "втратила своє дитинство" після успішного клопотання Майкла і Крістін про юридичну зміну її віку.

Барнетти були взяті під варту 2019 року за звинуваченням у відсутності турботи про дитину, коли вони переїхали в Канаду і відмовилися від Наталії. Прийомного батька виправдали, а справу його дружини Крістін припинили. Синтія Менс, нова прийомна мама Наталії, розповідає в серіалі, що правосуддя не перемогло, а Майкл лише "посміхався", коли його виправдали.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка збила машиною свого хлопця після його фото з іншою дівчиною. Еліс Вуд звинувачують у вбивстві Раяна Вотсона, з яким вона була у стосунках. Обвинувачення стверджує, що дівчина збила хлопця своїм Ford Fiesta і проїхала з ним 158 метрів.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.