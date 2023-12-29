"Теж жертва": жінку із Сінгапуру оштрафували за розмноження комарів у туалеті

Кох І Сіан не хотіла вбивати комах через свої релігійні переконання. Жінка планує оскаржити вирок.

Кох І Сіан із Сінгапуру була оштрафована на 1400 сінгапурських доларів (трохи більше ніж 40 тисяч гривень) за те, що сприяла розмноженню комарів у своїй квартирі. Співробітники Національного агентства з охорони навколишнього середовища (NEA) виявили личинки кусак (Aedes) в унітазі її туалету під час спалаху денге в цьому районі. Про це пише CNA.

Жінка розповіла, що не вбиває тварин через свої релігійні переконання, і офіцерам довелося самим кип'ятити воду, щоб знищити середовище проживання комах. Вона планує оскаржити вирок і покарання.

Кох І Сіан, яка не була представлена адвокатом, звинуватили в тому, що в травні 2022 року вона допустила розмноження комарів у туалеті своєї квартири. Сама жінка жила в сусідній кімнаті, але не користувалася унітазом, бо чекала, коли у квартиру в'їдуть мешканці.

Згідно із судовим рішенням, опублікованим у п'ятницю, 29 грудня, того дня двоє співробітників NEA вирушили у квартиру Кох через спалах денге в районі житлової ради.

Під час огляду квартири вони виявили, що в унітазі розмножуються комарі, зокрема, личинки кусак (Aedes).

Ілюстративне фото Фото: Britannica

Прокурор NEA Гарвіндер Каур заявила, що у квартирі, яка належить Коху, існували умови, які сприяли розмноженню або мешканню комарів.

"Якби унітаз змивали або чистили щодня, личинок би не знайшли", — сказала пані Каур.

Коли один з офіцерів попросив у жінки порожню пляшку, щоб вона могла зібрати зразок розмноження, Кох запитала, що буде далі. Їй сказали, що її можуть оштрафувати, якщо в зразку буде виявлено переносника. Власниця квартири зазначила, що буде несправедливо платити штраф, оскільки вона рідко повертається додому. Жінка також зазначила, що користувалася туалетом на кухні, адже він був більшим, ніж у спальні. За її словами, вона "теж жертва", оскільки її район є осередком денге.

Потім один з офіцерів запитав Кох, чи є у неї окріп, і жінка передала йому чайник. Співробітнику довелося самому закип'ятити воду, оскільки власниця квартири повторила, що не вбиває тварин. Потім офіцер вилив окріп в унітаз і попросила Кох змити воду через 15-30 хвилин, після чого вони покинули житло. У зразку, взятому на пробу, було виявлено комарів виду Aedes, які переносили денге.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка збила машиною свого хлопця після його фото з іншою дівчиною. Еліс Вуд звинувачують у вбивстві Раяна Вотсона, з яким вона була у стосунках. Обвинувачення стверджує, що дівчина збила хлопця своїм Ford Fiesta і проїхала з ним 158 метрів.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.