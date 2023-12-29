Несподіваний вчинок чоловіка змусив дівчину втекти з першого побачення (відео)

Марія розповіла про незвичайну поведінку свого нового знайомого під час їхньої вечері.

Дівчина на ім'я Марія показала несподіваний вчинок хлопця на першому побаченні та розсмішила користувачів соцмереж. Вона виклала короткий ролик у TikTok.

Відео стало вірусним і швидко набрало майже 1 млн переглядів.

Марія розповіла в TikTok про незвичайну поведінку свого нового знайомого на першому побаченні. У ролику видно, як хлопець знімає зубні протези й кладе їх на стіл під час вечері.

"Що б ви зробили, якби ви прийшли на перше побачення і це сталося?" — підписала свій ролик дівчина.

Марія додала, що хлопець оплатив вечерю, але це вже нічого не могло змінити

"Я все одно пішла до вбиральні, замовила таксі й поїхала додому", — розповіла вона.

Користувачі TikTok вирішили, що вчинок хлопця кумедний і почали жартувати на тему невдалих побачень.

"Він зробив це занадто рано, міг би почекати, поки ви краще пізнаєте одне одного", "Послуги стоматологів коштують дорого, я б залишилася, у цього хлопця явно є гроші" — пожартували деякі коментатори.

Однак були й ті, хто засудив дівчину за те, що вона вирішила піти й кинути хлопця одного.

"Він був чесний із самого початку", — зауважив один із глядачів.

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