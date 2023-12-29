Невдалий ремонт: незадоволений клієнт "приїхав на розбірки" на танку (фото)

Полу Гіббонсу не сподобалася його нова кухня. Чоловік цілих 10 місяців намагався звернути увагу будівельної компанії на свою проблему, після чого вирішив використати стару бойову машину.

У Великій Британії незадоволений клієнт Wickes вирішив змусити компанію переробити його кухню, зайнявши паркувальне місце біля одного з магазинів справжнім танком. Про це пише Metro.

63-річний Пол Гіббонс приїхав у середу, 27 грудня, на стоянку біля одного з філіалів компанії Wickes у Бейзингстоці, графство Гемпшир (Англія), після того, як йому набридли однотипні відповіді агентів по роботі з клієнтами. За словами чоловіка, причиною став невдалий ремонт кухні вартістю 25 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 1,2 млн гривень). Нові меблі було встановлено в його будинку в лютому.

Містер Гіббонс стверджує, що роботи були виконані не на належному рівні. Під раковиною британець виявив цвіль, а шухляди та дверцята не хотіли закриватися до кінця.

На танку, який, імовірно, був виведений з експлуатації, красується спеціально надрукована табличка, яка мала вплинути на керівників компанії Wickes.

"Попередження некомпетентному самовдоволеному постачальнику кухонного обладнання", — свідчить напис, кожне слово якого викладено від верху до низу так, щоб вийшло слово "WICKES".

На танку красується спеціально надрукована табличка Фото: News Group Newspapers Ltd

Пізніше чоловікові вдалося поспілкуватися з журналістами.

"Оздоблення скрізь дуже погане, і половина кухні не відповідає тому, що має бути. Я погодився на контракт і на те, що, як мені сказали, робота триватиме два тижні, а через 10 місяців я все ще залишаюся з кухнею, якою навіть не можу користуватися, як годиться. Найгірше те, що у Wickes відмовляються визнати, що її якість не відповідає стандартам", — розповів британець.

Представник компанії Wickes офіційно вибачився і пообіцяв, що відділ по роботі з клієнтами допоможе вирішити проблему з кухнею.

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