"Нічого неможливо вдіяти": знаменитий курорт перетворюється на місто-привид (фото)

Місто занепадає через низку причин, зокрема туристи скаржаться, що тут розвелося "повно дурнів та бомжів".

Британський курорт Борнмут у 1960-х роках був одним із найпопулярніших центрів для відпочинку. Однак останнім часом ця казкова локація помітно здає позиції. Мандрівники скаржаться, що в місто не приходять інвестиції, а також помітно погіршилась сфера обслуговування і розвелося "повно дурнів та бомжів". Про це пише видання Express.

Першим несподіваним ударом для туристичного бізнесу в Борнмуті стало відкриття доступних міжнародних авіарейсів. Чимало британців надало перевагу відпочинку за кордоном, у країнах з більш комфортним кліматом. Через це, за словами місцеві жителів, курорт став значно біднішим.

На платформі Reddit один з колишніх шанувальників приморського курорту запитав у спільноти про причини занепаду. У коментарях користувачі мережі відповіли йому, що в Борнмуті турбуються тільки про багатих, які живуть у фешенебельних районах – Кенфорд-Кліффс і Сендбанкс. А всім іншим доводиться не солодко.

"Я жив неподалік, але останнім часом ситуація стала погіршуватися, доводиться мати справу із дурнями та п’яницями. Про асоціальну поведінку цих людей регулярно повідомляють у поліцію та міським рейнджерам, але вони не можуть або не хочуть нічого вдіяти. Це призвело до збільшення кількості крадіжок і нападів", – розповів один з дописувачів.

Курорт Борнмут занепадає Фото: Google Maps Курорт Борнмут занепадає Фото: Google Maps

Попри це, місцеві гіди заманюють туристів, рекламуючи тутешні визначні пам’ятки та цікаві локації, зокрема великий підводний тунель, океанаріум, художню галерею та музей Рассела Котса.

Курорт Борнмут занепадає Фото: Google Maps

Чиновники курортного містечка, своєю чергою, запевняють, що активно працюють над покращенням міста, і проводять громадські консультації, щоб зібрати рішення щодо того, які частини міста потребують реконструкції.

Курорт Борнмут занепадає Фото: Google Maps

Раніше Фокус писав про занепад Форест-сіті в Джохор-Бару, що в Малайзії. У це місто вклали понад 100 млрд доларів. Спочатку проєкт замислювався як "райське місце" для багатих людей, але зараз поселення називають "містом-примарою".

Крім того, неймовірно красиве французьке містечко Боніфачо, що розташоване у південній частині середземноморського острова Корсика та славиться своєю середньовічною цитаделлю "Містом скель", скоро може зникнути з лиця землі.