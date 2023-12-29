"Нічого неможливо вдіяти": знаменитий курорт перетворюється на місто-привид (фото)
Місто занепадає через низку причин, зокрема туристи скаржаться, що тут розвелося "повно дурнів та бомжів".
Британський курорт Борнмут у 1960-х роках був одним із найпопулярніших центрів для відпочинку. Однак останнім часом ця казкова локація помітно здає позиції. Мандрівники скаржаться, що в місто не приходять інвестиції, а також помітно погіршилась сфера обслуговування і розвелося "повно дурнів та бомжів". Про це пише видання Express.
Першим несподіваним ударом для туристичного бізнесу в Борнмуті стало відкриття доступних міжнародних авіарейсів. Чимало британців надало перевагу відпочинку за кордоном, у країнах з більш комфортним кліматом. Через це, за словами місцеві жителів, курорт став значно біднішим.
На платформі Reddit один з колишніх шанувальників приморського курорту запитав у спільноти про причини занепаду. У коментарях користувачі мережі відповіли йому, що в Борнмуті турбуються тільки про багатих, які живуть у фешенебельних районах – Кенфорд-Кліффс і Сендбанкс. А всім іншим доводиться не солодко.
"Я жив неподалік, але останнім часом ситуація стала погіршуватися, доводиться мати справу із дурнями та п’яницями. Про асоціальну поведінку цих людей регулярно повідомляють у поліцію та міським рейнджерам, але вони не можуть або не хочуть нічого вдіяти. Це призвело до збільшення кількості крадіжок і нападів", – розповів один з дописувачів.
Попри це, місцеві гіди заманюють туристів, рекламуючи тутешні визначні пам’ятки та цікаві локації, зокрема великий підводний тунель, океанаріум, художню галерею та музей Рассела Котса.
Чиновники курортного містечка, своєю чергою, запевняють, що активно працюють над покращенням міста, і проводять громадські консультації, щоб зібрати рішення щодо того, які частини міста потребують реконструкції.
Раніше Фокус писав про занепад Форест-сіті в Джохор-Бару, що в Малайзії. У це місто вклали понад 100 млрд доларів. Спочатку проєкт замислювався як "райське місце" для багатих людей, але зараз поселення називають "містом-примарою".
Крім того, неймовірно красиве французьке містечко Боніфачо, що розташоване у південній частині середземноморського острова Корсика та славиться своєю середньовічною цитаделлю "Містом скель", скоро може зникнути з лиця землі.