Безсердечний хазяїн: покинутого на голодну смерть собаку врятував інший пес (фото)

Зараз тварина знаходиться під пильним наглядом фахівців та отримує цілодобову допомогу.

Семирічного собаку Розі породи лерчер, якого покинули помирати з голоду в живоплоті, дивом врятував інший пес. Домашній улюбленець привів свого господаря до побратима, що потрапив у біду, під час ранкового вигулу. Про це пише британське видання Daily Mail.

Зморений Розі з безліччю колотих ран був знайдений близько 7:30 ранку в Північному Йоркширі, що у Великій Британії. Голодну тварину відразу відвезли до ветеринарів, які покрили її чисельні травми спреєм з антибіотиком та поставили крапельницю.

Зараз Розі знаходиться під пильним наглядом фахівців та отримує цілодобову допомогу. Імовірно, він вже йде на поправку, хоча одну з його задніх ніг, можливо, доведеться ампутувати через важку інфекцію.

"Дуже пощастило, що його вчасно знайшли, оскільки це тиха вулиця і навколо дуже мало людей. Ми не впевнені, як довго він пролежав там, можливо, всю ніч, тож міг загинути від отриманих травм та холоду", – заявив Джеймс Дак, офіцер Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA).

За його словами, собаку, швидше за все, покинув помирати його безсердечний хазяїн.

Розі знайшли у жахливому стані Фото: SWNS

"Це шокуючий інцидент. Однак ми раді, що можемо допомогти Розі стати на ноги", – резюмував він.

Недавно ми розповідали про жахливий вчинок 55-річного Ентоні Беллмана з Флориди. Живодер замотав свого собаку Ксилу в чорний пакет і викинув у контейнер для сміття. Тваринка чудом вижила та невдовзі завдяки вшитому мікрочипу й вебкамерам "вказала" місцевому шерифу на свого непорядного господаря.

Окрім того, ми писали, що із притулку SPCA у Пенсільванії уперше за майже 50 років забрали всіх знедолених тварин. Хоча ще два тижні тому вольєри були переповнені. Зоозахисники поділилися радісною фотографією, на якій вони усміхаються в коридорі з порожніми клітками.