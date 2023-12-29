Стиль бабусі: у мережі показали "найкрутішу" техніку зав'язування шарфа

Попри те, що ролики стиліста Ноа Алтінка збирають мільйони переглядів, думки щодо його порад у користувачів мережі розділилися.

26-річний стиліст Ноа Алтінк показав "найкрутіший" спосіб зав’язування шарфа цієї зими. Його ролик, опублікований у TikTok, швидко став вірусним, зібравши величезну кількість переглядів та реакцій від глядачів.

"Один з найстильніших та найкрутіших способів зав’язати шарф", – зазначив він в описі.

У 9-секундному відео Алтінк спочатку демонструє те, як найчастіше чоловіки носять цей аксесуар, а потім ділиться новим неочевидним методом. Він обмотує шарф довкола шиї й просовує його кінці всередину. Далі одягає чорну куртку, сонцезахисні окуляри й натягує задній край шарфа на голову. Довершений образ виглядає цікаво, хоч і досить незвично.

В іншому кліпі стиліст підтвердив, що техніка зав’язування шарфа насправді допомагає йому розрізнити міленіалів і представників покоління Z.

Блогер переконаний, що це "найкрутіший" спосіб зав"язування шарфа Фото: TikTok

Попри те, що ролики Ноа збирають мільйони переглядів, думки щодо його порад у користувачів мережі розділилися.

"Цю техніку я називаю "бабуся".

"Яка мила Фатіма"

"Я люблю твій хіджаб"

"Виходить, що моя бабця увійшла в тренд"

"Питання, а для чого сонцезахисні окуляри взимку?"

"Тепер мені просто потрібно купити шарф"

"Я вже минулої зими так зав’язувала"

"Більше порад, будь ласка. Це підіймає мені настрій".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які шарфи популярні цієї зими: італійський Vogue назвав аксесуар головним героєм вуличного стилю.

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