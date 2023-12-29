Стиль бабусі: у мережі показали "найкрутішу" техніку зав'язування шарфа
Попри те, що ролики стиліста Ноа Алтінка збирають мільйони переглядів, думки щодо його порад у користувачів мережі розділилися.
26-річний стиліст Ноа Алтінк показав "найкрутіший" спосіб зав’язування шарфа цієї зими. Його ролик, опублікований у TikTok, швидко став вірусним, зібравши величезну кількість переглядів та реакцій від глядачів.
"Один з найстильніших та найкрутіших способів зав’язати шарф", – зазначив він в описі.
У 9-секундному відео Алтінк спочатку демонструє те, як найчастіше чоловіки носять цей аксесуар, а потім ділиться новим неочевидним методом. Він обмотує шарф довкола шиї й просовує його кінці всередину. Далі одягає чорну куртку, сонцезахисні окуляри й натягує задній край шарфа на голову. Довершений образ виглядає цікаво, хоч і досить незвично.
В іншому кліпі стиліст підтвердив, що техніка зав’язування шарфа насправді допомагає йому розрізнити міленіалів і представників покоління Z.
Попри те, що ролики Ноа збирають мільйони переглядів, думки щодо його порад у користувачів мережі розділилися.
- "Цю техніку я називаю "бабуся".
- "Яка мила Фатіма"
- "Я люблю твій хіджаб"
- "Виходить, що моя бабця увійшла в тренд"
- "Питання, а для чого сонцезахисні окуляри взимку?"
- "Тепер мені просто потрібно купити шарф"
- "Я вже минулої зими так зав’язувала"
- "Більше порад, будь ласка. Це підіймає мені настрій".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, які шарфи популярні цієї зими: італійський Vogue назвав аксесуар головним героєм вуличного стилю.
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