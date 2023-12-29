Переконала хлопця вбити власну матір: у США достроково звільнили Джипсі Роуз Бланшар

Джипсі Роуз Бланшар стверджує, що терпіла жорстоке поводження з боку матері протягом багатьох років. У зв'язку з цим дівчина намовила свого партнера вчинити злочин.

Джипсі Роуз Бланшар, яка визнала себе винною у вбивстві матері, достроково звільнена з в'язниці. Про це пише BBC 28 грудня.

Повідомляється, що Джипсі Роуз Бланшар разом зі своїм хлопцем Ніколасом Годеджоном планувала вбити свою матір Ді Ді Бланшар після багатьох років жорстокого поводження. У 2015 році пара здійснила задумане. Годеджон завдав Ді Ді ударів ножем, який йому дала Джипсі Роуз, після чого пара втекла з місця злочину.

Ця справа викликала великий резонанс у ЗМІ, оскільки вже перебуваючи у в'язниці, Джипсі Роуз дала низку інтерв'ю, в яких розповіла про жорстоке поводження з боку своєї матері. За словами дівчини, мати протягом багатьох років навіювала їй, що вона інвалід і потребує медичної допомоги, піддаючи її різним медичним процедурам.

Так, Джипсі Роуз пересувалася на інвалідному візку і харчувалася через зонд, не маючи при цьому проблем зі здоров'ям. Ді Ді применшувала вік своєї доньки та тримала її в ізоляції від однолітків.

Під час суду над Годеджоном Джипсі Роуз заявила, що вмовила хлопця піти на злочин, бо хотіла звільнитися від влади своєї матері. В одному з інтерв'ю дівчина також зізналася, що шкодує про скоєне.

"Ніхто ніколи не почує від мене слів, що я рада її смерті або пишаюся тим, що зробила. Я шкодую про це кожен божий день", — сказала вона.

Нагадаємо, колишньому президенту Південно-Африканської Республіки Джейкобу Зумі дозволили не відбувати свій тюремний термін через переповненість місць позбавлення волі. Він мав відсидіти у в'язниці 15 місяців після того, як відмовився давати свідчення перед комісією з розслідування фінансового шахрайства та кумівства.

Також повідомлялося, що у в'язниці Руанди Гітарама, яка вважається найбільш негуманною у світі, ув'язнені їдять гнилі трупи, щоб залишитися в живих. Там утримують близько 8000 осіб, хоча місткість будівлі становить від 1300 до 3000 осіб.