Жодних прикрас і подарунків: чому деякі країни світу забороняли Різдво

Велика Британія стала однією з перших країн, де Різдво було визнано незаконним, заборонивши святкувати його протягом 13 років.

Різдво було заборонено в Англії в 1600-х роках, тоді заборонялися прикраси, вечірки та бенкети. За нею пішли інші країни, а в деяких частинах світу святкові урочистості заборонені й досі. Історію одного з найпопулярніших свят згадує британський таблоїд The Mirror.

Велика Британія стала однією з перших країн, де Різдво було визнано незаконним, заборонивши святкувати його протягом 13 років. Попри те, що багато людей роками дотримуються одних і тих самих різдвяних традицій, з плином часу святковий період зазнав значних змін. Спочатку Санта-Клаус був відомий тим, що носив зелене вбрання, а пісня "12 днів Різдва" мала інший текст.

Видання зазначає, що Різдво існує з 25 грудня 336 року нашої ери, але в багатьох країнах воно було заборонене в 1600-х роках. Часто ходять чутки, що першим заборонив зимове свято американський штат Массачусетс, але насправді воно було заборонено в Англії, Шотландії та Ірландії.

Під час правління Олівера Кромвеля як лорда-протектора Співдружності 1647 року Різдво було скасовано як свято. Оскільки Кромвель був пуританином, він вважав Різдво марнотратним святом, яке загрожувало християнським віруванням і заохочувало "ненормальні" дії.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

Прикраси, збори та багато іншого було заборонено, що викликало навіть бунти. У той час солдатам було наказано патрулювати вулиці Лондона, вилучаючи будь-яку їжу, яку вони вважали придатною для святкування Різдва. Пуританська громада назвала різдвяні свята "великим безчестям Бога". Однак заборона виявилася невдалою, і 1660 року її скасував монарх Карл II. Відтоді люди святкують Різдво у Великій Британії.

Хоча Різдво широко відзначається в усьому світі, не всі можуть святкувати його. Останніми роками в республіці Таджикистан було введено заборону на різдвяні ялинки, феєрверки, різдвяну вечерю, подарунки, збір грошей і костюми Санта-Клауса. Водночас жителі Брунею можуть святкувати Різдво, але не на публіці.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

У Саудівській Аравії заборонені "видимі ознаки" святкування Різдва. Північна Корея — одне з найбільш ворожих місць у світі для святкування Різдва; будь-хто, кого викриють у святкуванні, може бути відправлений до в'язниці або підданий жорстокому покаранню. Громадяни Албанії не могли святкувати Різдво до 1990 року — до цього країна була атеїстичною державою. Різдво також було заборонено в Массачусетсі, США, з 1659 по 1681 рік.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер показав моторошний, покинутий сім'єю на Різдво будинок. Житло буквально розвалюється на шматки й здається, що це лише питання часу, коли все завалиться. Однак усередині багато речей і меблів, які "застигли" в часі.

Також стало відомо, що новий мегаполіс може стати "смертельною пасткою" для мільярдів птахів. Експерти попереджають про небезпеку будівництва The Line, архітектори та інженери якого обіцяли зберегти довкілля.