Таємниця рейсу MH370: колишній військовий "знайшов" місце катастрофи літака (фото)

Пітер Ворінг, який брав участь у пошуках Boeing 777, вважає, що він і його команда, можливо, вели пошуки не в тому місці.

Колишній морський офіцер, який брав участь у пошуках зниклого майже 10 років тому рейсу MH370, вважає, що літак міг упасти в районі, який ніколи раніше не досліджували. Про це пише Daily Star.

41-річний Пітер Ворінг, який брав участь у пошуках Boeing 777, вважає, що він і його команда, можливо, вели пошуки не в тому місці.

Пасажирський літак Malaysia Airlines безслідно зник під час польоту з Куала-Лумпура до Пекіна, що в Китаї, 8 березня 2014 року. Всі 227 пасажирів і 12 членів екіпажу, які перебували на борту, імовірно загинули.

За майже десятиліття, що минуло з моменту зникнення літака, було проведено безліч пошуків, але досі нікому не вдалося встановити його місцезнаходження. Пітер Ворінг приєднався до пошукової групи через пів року після катастрофи, але у 2015 році отримав нову посаду. Тепер він вважає, що уламки можуть перебувати в місці, яке ніколи раніше не обшукували.

Чоловік вважає, що уламки можуть перебувати в місці, яке ніколи раніше не обшукували Фото: LinkedIn

"Я думаю, що ми (пошукова група) могли помилитися, припустивши, що літак не був під контролем наприкінці", — заявив колишній морський офіцер.

Ворінг пояснив, що пошукова група зосередилася на певній ділянці південної частини Індійського океану, яка називається сьомою дугою. За офіційною версією, пілот Захарі Ахмад Шах спілотував літак у море через "особисті проблеми", заблокувавши свого другого пілота в кабіні та вимкнувши весь зв'язок на борту. Однак колишній офіцер вважає, що Шах міг контролювати політ непоміченим довше, ніж вважалося раніше, і розбити літак набагато південніше.

"Якщо літак усе ще перебував під контролем на сьомій дузі, то розмір Індійського океану, якого вони могли досягти, настільки неймовірно великий, що ви не змогли б дозволити собі обшукати його весь. Було витрачено багато зусиль даремно, коли шукали не в тих місцях", — додав він.

Карта пошуків Фото: Google Maps

Ворінг вважає, що уламки можуть перебувати у віддаленому районі, відомому як зона розлому Гельвінк, і додає, що район, у якому він вів пошуки, обстежили настільки точно, що команда не могла пропустити уламки, якщо вони там були.

До речі, це вже не перший скандал на борту Ryanair. Не так давно капітан пасажирського літака цієї авіакомпанії, що прямував із Великої Британії в Марокко, поскаржився на погане самопочуття й зробив тривожне оголошення пасажирам.

Популярна американська авіакомпанія Southwest Airlines дозволила туристам із зайвою вагою отримати додаткове місце без доплат. Згідно з офіційною політикою, пасажири на борту літака, чиї габарити "виступають" за підлокітник, мають повне право зайняти й сусіднє сидіння.