Прокляття шедевра: загадковий портрет зник перед приходом нового власника (фото)

У лютому 2024 року портрет у повний зріст планували продати на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку. Його орієнтовна ціна – 90 мільйонів доларів.

Шедевр знаменитого іспанського художника Дієго Веласкеса безслідно зник перед тим, як перейти у руки нового власника. Портрет, вартість якого сягає 90 мільйонів доларів, без пояснення причин вилучили з аукціону. Про це повідомляє видання The Telegraph.

На картині, створеній на початку 1630-х років, зображена Ізабелла Бурбонська, яка вийшла заміж за короля Філіпа IV в 1621 році. Мистецтвознавці пояснюють унікальність цієї роботи тим, що полотна Веласкеса рідко можна побачити на мистецькому ринку, а тим паче ті, на яких зображені королівські особи.

Упродовж століть шедевр мандрував Європою, постійно переходячи з рук у руки – від аристократів до артдилерів. Свого часу він поповнив особисту колекцію іспанської королівської родини. Але на період наполеонівської окупації твір було вивезено з мадридського палацу. Хто саме це зробив, – досі невідомо.

Про таємничий портрет знову заговорили майже через 30 років. Його виставляли у Луврі як частину іспанської мистецької колекції короля Луї-Філіпа. Однак у Франції він залишався не довго, і вже у 1848 році потрапив до Великої Британії.

Згодом шедевр придбав на аукціоні британський банкір та колекціонер Генрі Хат. Керівник фонду іспанського мистецтва в Музеї Прадо запевняє, що це був "один з найважливіших аукціонів століття".

Картина зберігалась у приватній колекції родини Генрі Хата майже століття, однак у 1950 році знову була продана його спадкоємцями. Упродовж наступних 20 з гаком років доля твору Веласкеса залишалася невідомою. У 1978 році портрет опинився в руках його нинішніх власників, – династії єврейських торговців мистецтвом Вільденштайнів.

Портрет королеви Ізабелли Бурбонської, Дієго Веласкес Фото: WGA

У лютому 2024 року лот планували продати на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку. Однак напередодні Різдва його вилучили зі списку без пояснення причин.

До слова, Дієго Веласкес – іспанський художник XVII століття, представник мадридської школи часів золотого віку іспанського живопису та придворний живописець короля Філіпа IV.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчені з Великої Британії розгадали таємницю картини "Мадонна з трояндою", яку на початку XVI ст. створив відомий італійський художник Рафаель – геній епохи Відродження. Професор Хассан Угайл з Бредфордського університету в результаті застосування спеціального алгоритму ШІ з 98% точністю підтверджує, що більшу частину картини дійсно написав Рафаель. Однак обличчя Йосипа малювала рука іншого художника, можливо, його учня Джуліо Романо.

Крім того, ми розповідали про бабусю з французького містечка Комп'єн, яка випадково дізналася, що стара ікона на її кухні коштує майже 27 мільйонів доларів. Як з’ясувалося, це втрачений шедевр під назвою "Christ Mocked" (Висміяний Христос) знаменитого італійського живописця Чімабуе, відомого також як Ченні ді Пепо.