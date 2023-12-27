Прокляття переможця: чому люди, які виграли мільйонні особняки, поспішають їх продати (фото)

Компанія Omaze проводить розіграші, даючи людям шанс виграти будинки вартістю в кілька мільйонів фунтів стерлінгів практично за безцінь. Переможці також отримують гроші, щоб оплатити різні витрати.

Після того як переможці розіграшу Omaze отримують будинок вартістю в кілька мільйонів фунтів стерлінгів, на них чекає неприємний сюрприз, який, на думку експерта, пояснює, чому більшість із них вирішують його продати. Про це пише Daily Star.

Більшість переможців розіграшів Omaze продають свої дорогі особняки менш ніж через рік після виграшу. Експерт Девід Адамс вважає, що знає чому. Omaze співпрацює з благодійними організаціями, проводячи розіграші зі збору коштів, даючи людям шанс виграти будинки вартістю в кілька мільйонів фунтів стерлінгів практично за безцінь. Переможці також отримують гроші, щоб оплатити різні витрати. Однак лише деякі вирішують жити у своїх нових будинках постійно.

За словами Девіда Адамса, глави компанії David Adams Luxury Property, це відбувається тому, що рахунки, які приходять за такі будинки, просто захмарні і ледь покриваються грошовим призом.

"Експлуатаційні витрати на багато з цих об'єктів можуть становити 100 000 фунтів стерлінгів на рік, і зі зростанням вартості життя вони тільки зростають. Якщо ви звикли жити у звичайному будинку, де ви платите кілька сотень фунтів на місяць за електрику, можливо, кілька тисяч на рік у вигляді податку, то для вас буде величезним шоком, коли вони отримають перший рахунок на 20 000 або 30 000 фунтів. Це абсолютно нераціонально, і в цей момент багато хто вирішує, що це не для них", — сказав він.

Джун Сміт вважає, що її покійний чоловік допоміг її родині виграти розкішний особняк Фото: Omaze

У серпні повідомлялося, що з 14 переможців конкурсу Omaze тільки троє досі живуть у будинку, який вони виграли. Ще один був зданий в оренду.

Овдовіла бабуся Джун Сміт, як повідомляється, відвідала виграний нею особняк вартістю 4,5 млн фунтів стерлінгів у Корнуоллі всього один раз, перш ніж вирішила виставити його на продаж. Вона заплатила 25 фунтів стерлінгів за участь у конкурсі та отримала будинок без іпотеки, а також оплатила гербовий збір і юридичні послуги.

Уттам Пармар був ще однією людиною, яка зважилася на продаж Фото: SWNS

Уттам Пармар був ще однією людиною, яка зважилася на продаж. Він також витратив 25 фунтів стерлінгів, а в підсумку отримав корнуолльський особняк з чотирма спальнями і панорамним видом вартістю 3 млн фунтів стерлінгів. За його словами, він і його дружина Ракі, не могли дозволити собі утримання будинку.

Мерилін Пратт вирішила продати будинок вартістю 2,9 млн фунтів стерлінгів, який вона виграла у Фулгемі лише вісім місяців по тому. Вона та її чоловік Девід вирішили залишитися у своєму будинку з двома спальнями, в якому вони живуть уже 40 років.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму недавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.