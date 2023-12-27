Проплив півсвіту: знайдений на круїзному лайнері кіт дивом уникнув евтаназії (фото)

Пухнастик уже благополучно повернувся до США. Його "всиновив" один зі співробітників компанії.

Екіпаж круїзного лайнера Royal Caribbean International несподівано знайшов на борту домашнього кота. Згідно з правилами, тваринку мали б приспати. Але, на щастя, цього вдалося уникнути. Деталі дивовижної історії розкрив головний виконавчий директор компанії Майкл Бейлі у своєму Facebook.

"Познайомтеся з Ові! Кота на борт лайнера Ovation of the Seas приніс один з гостей, ймовірно, у своїй кофті! Ми припускаємо, що тварина була під заспокійливим або чимось подібним, бо інакше би Ові нявкав", – пише Бейлі.

Він додав, що кота знайшли у каюті пасажира. Пухнастику мали зробити евтаназію, адже влада не надала дозвіл на те, щоб висадити його в Австралії чи Новій Зеландії. До того ж наявність неідентифікованої тварини на борту ставила під загрозу здоров’я пасажирів, які упродовж трьох тижнів пливли з Гаваїв до Сіднея. Але завдяки старанням членів екіпажу, Ові вдалося врятувати.

Зазначається, що перед посадкою усі пасажири круїзного лайнера обов’язково проходять інспекцію. Ця міра є необхідною, щоб переконатися у відсутності контрабанди – екзотичних рослин, фруктів, тварин та інших небезпечних предметів.

Лайнер Ovation of the Seas Фото: Facebook

Компанія Royal Caribbean Cruises досі не вияснила, як кіт зміг пройти повз охорону круїзу, перш ніж потрапити на судно. Фахівцям з біозахисту доручили помістити Ові на карантин і переконатися, що у нього немає жодних хвороб.

За словами містера Бейлі, кіт уже благополучно повернувся у США. Його "всиновив" один зі співробітників компанії.

Кіт Ові Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що із притулку SPCA у Пенсільванії уперше за майже 50 років забрали всіх знедолених тварин. Хоча ще два тижні тому вольєри були переповнені. Зоозахисники поділилися радісною фотографією, на якій вони усміхаються в коридорі з порожніми клітками.

Також ми розповідали про руду кішку Налу, яка стала знаменитістю на залізничній станції Стівенідж у графстві Гартфордшир, що у Великій Британії. Упродовж 365 днів у році пухнастик зустрічає та проводжає пасажирів.