Помилки минулого: 90-річна жінка зворушила людей у мережі своєю розповіддю (відео)

Старенька розповіла кілька життєвих історій, які її онука виклала в соцмережі. Жінка не хоче, щоб інші люди робили ті самі помилки, що й вона.

90-річна бабуся розповіла про свої найбільші життєві жалі та про те, що б вона зробила по-іншому, якби у неї знову був час. Її відповідями поділилася внучка, Рейчел Діллон, у серії роликів, опублікованих в Instagram.

Дівчина, яка працює персональним фітнес тренером і має понад 1,7 млн передплатників, їла торт і пила шампанське, коли почала ставити своїй родичці запитання про особисте життя. Бабуся зізналася, що хотіла б у своєму житті менше байдикувати й більше чимось займатися. За її словами, найбільше вона шкодує про те, що вийшла заміж у 17 років, що було характерно для її часу в 1950 році.

"Я ніколи не працювала після заміжжя тощо. Я б хотіла, напевно, більше спілкуватися з іншими людьми. Так, я шкодую, що вийшла заміж занадто рано. Я зустріла свого чоловіка, коли мені було 13, а йому 15. Ми одружилися в 17 і 19 років. Я познайомилася з ним у бібліотеці. Він катав мене на велосипеді", — розповіла старенька.

Жінка вважає, що в неї хороші гени Фото: Соцмережi

Багато хто вважає, що здорове харчування і хороша фізична форма — це секрет довгого життя, але бабуся Рейчел каже, що ніякого секрету немає. Замість цього вона прямо сказала, що це просто хороші гени. На закінчення Рейчел попросила бабусю дати їй якусь життєву пораду, яку вона засвоїла за свої 90 років.

"О Боже, ні, не в наші дні. Не те, що відбувається у світі. Я просто рада, що мене вже не буде. Я не хочу бути частиною того, що відбувається на моїх очах", — додала бабуся.

Багато користувачів соцмережі були вражені відвертістю і гумором старенької.

"Обожнюю поради літніх жінок. Такі мудрі й прожили стільки життя, що ми навіть не можемо собі уявити. Таке щастя бути в її віці й в доброму здоров'ї. Ви такі щасливі, що у вас усе ще є ваша бабуся", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка боїться, що її будинок на вершині схилу опиниться в морі. Нікола Бейлесс розповіла, що її батьки купили житло у 2001 році, коли воно знаходилося на відстані понад 200 метрів від краю обриву. Зараз ця дистанція скоротилася до 15 метрів.

Також стало відомо, що жінка бере гроші з родини за вечерю на Різдво. За словами Керолайн Даддридж, деякі люди кажуть, що вона несправедлива зі своїм планом платежів. Однак жінка все одно вважає, що це гарна ідея. Вона не збирається нічого змінювати найближчим часом.