Уся сім'я залишилась без даху над головою через невдалий подарунок для дитини (фото)

За приблизними оцінками, аби відновити будинок, британцям знадобиться близько 60 тисяч фунтів стерлінгів (3,2 млн грн).

Сім’я британця Ендрю Бітона, який купив синові на Різдво несправний електровелосипед, залишилась без даху над головою й ледь не загинула у вогні. Про деталі цієї історії написало видання Metro.

За словами Бітона, акумулятор всередині електровелосипеда, який він подарував на свято своєму 12-річному синові Енді, несподівано вибухнув посеред ночі. Всього за п’ять хвилин його будинок був повністю охоплений полум’ям.

"Якби не мій другий син Коннор, який спустився вниз о четвертій годині ранку, щоб випити води, я сумніваюся, що ми всі були б зараз тут. Коннор розбудив мене, коли побачив, що велосипед горить", – згадує британець той трагічний вечір.

Він відчайдушно намагався погасити пожежу самотужки, бо думав, що його дружина Бренда та їхня 24-річна донька Ніва все ще знаходяться у будинку. Але, на щастя, їм вдалося вчасно вибратися з вогняної пастки.

Наслідки пожежі у будинку Ендрю Бітона Фото: Supplied

Зараз сім'я готується до ремонту. За приблизними оцінками, аби відновити будинок, їм знадобиться близько 60 тисяч фунтів стерлінгів (3,2 млн грн).

"Ми втратили абсолютно все, нічого не врятували. Нам потрібні нові ліжка, дивани, телевізори. Також згоріли ювелірні вироби та фотографії", – каже засмучений чоловік й закликає усіх купувати електроприлади у надійних продавців.

Ендрю Бітон оглядає наслідки пожежі Фото: Supplied Ендрю Бітон оглядає наслідки пожежі Фото: Supplied

Це уже не перший подібний випадок. Нагадаємо, раніше Фокус писав, як несправний літієвий акумулятор став причиною жахливої пожежі, в якій загинула вся сім’я 30-річного британця Скотта Педена з Кембриджа. Чоловік купив деталь до свого електровелосипеда на одному з інтернет-ресурсів, де продаються вживані товари, оскільки без власного транспорту не міг вчасно діставатися до роботи.