Зникла 3 роки тому: чоловік найняв відьму, щоб "накласти прокляття" на дружину (фото)

Чоловік Маї Міллет підозрював її у зраді, проте був готовий піти на будь-які міри, щоб зберегти свій шлюб. Чоловік навіть зв'язався із заклинателями в мережі.

У США слідчі, які розшукують зниклу матір трьох дітей Маю Міллет, кажуть, що знайшли докази того, що її чоловік заплатив окультистам понад 11 тисяч доларів, щоб "покарати" свою дружину за підозри в зраді. Про цю історію розповідає Daily Star.

Маю Міллет, матір трьох дітей, яка працювала в Центрі інформаційного забезпечення ВМС США на Гаваях, не бачили з 7 січня 2021 року. Незадовго до її зникнення чоловік жінки, колишній снайпер ВМС США Ларрі Міллет, зв'язався з окультистами, намагаючись відновити свій шлюб, що розпадається.

"Ларрі зв'язався з кількома заклинателями в інтернеті, намагаючись зберегти свій шлюб. Поліція виявила п'ятизірковий відгук, який Ларрі написав для однієї із самопроголошених відьом", — повідомляв подкаст Lights Out.

У відгуку йшлося про таке: "Вона добра, професійна і ввічлива. Мій приворот ще не проявився, але я дуже сподіваюся і розраховую на це".

Чоловік підозрював свою дружину в зраді Фото: GoFundMe

Подкастери розповіли, що ці заклинання коштували всього кілька доларів, і вони призначалися для того, щоб Мая якимось чином знову була притягнута до свого чоловіка. Згодом чоловік витратив понад 11 000 доларів на послуги відьми.

Біллі Літтл, колишній слідчий ВМС США, якого сім'я Маї найняла для розслідування цієї таємниці, пояснює, що в інтернеті повно людей, готових зробити приворот за 5 доларів. Але, за його словами, Ларрі також надіслав повідомлення самопроголошеному "заклинателю" з проханням накласти прокляття на симпатичну 42-річну маму.

Сім'я виховувала трьох дітей Фото: GoFundMe

Чоловік також надсилав повідомлення родичу Маї, натякаючи на те, що підозрює її в невірності йому. У подкасті Lights Out стверджується, що він надіслав їм кілька уривків із Біблії. Коли члени сім'ї вирушили провідати жінку, вони виявили, що в будинку крижаний холод, усі вікна відчинені, а кондиціонер працює на повну потужність, хоча була середина зими. Ларрі викликав у них підозри, спочатку заявивши, що Мая замкнулася в спальні і не може вийти, а потім сказавши, що вона вирушила в "похід винною країною".

Родичі повідомили про свої побоювання в поліцію, поліцейські вирішили не порушувати справу про вбивство і спочатку розглядали зникнення жінки як справу про зникнення людини. Ларрі Міллет був заарештований за вбивство дружини в жовтні 2021 року і заявляв про свою невинуватість. Чоловік стверджував, що Мая покинула їхній дім і трьох дітей з власної волі.

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