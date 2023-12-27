Невдала анестезія: хірург тричі вдарив пацієнтку по обличчю під час операції (відео)

Під час операції на очах жінка почала рухати головою. Через це хірург грубо обійшовся з пацієнткою в екстреній ситуації. За словами місцевої влади, вона залишилася з синцями.

Китайський лікар тричі вдарив свою 82-річну пацієнтку по обличчю, коли проводив операцію на її очах. Про це пише Daily Mail.

Китайська влада проводить розслідування щодо однієї з лікарень у зв'язку з інцидентом 2019 року, коли хірург нібито вдарив пацієнтку, яку він у цей час оперував. Цей момент було знято на камеру. Відео стало вірусним у китайських соціальних мережах цього тижня, викликавши обурення в соцмережах.

На відеозаписі видно, як хірург б'є пацієнтку по голові щонайменше тричі під час операції на очах. Компанія Aier China, що управляє мережею спеціалізованих лікарень, повідомила, що інцидент стався під час операції в клініці в Гуйгані, місті на південному заході Китаю. Після події керівництво відсторонило хірурга від роботи і звільнило генерального директора лікарні.

Хірург тричі вдарив пацієнтку Фото: Weibo

Пацієнткою була 82-річна жінка, і під час операції через місцеву анестезію у пацієнтки виникла непереносимість. Вона багаторазово рухала головою та очними яблуками, йдеться в заяві компанії. Оскільки пацієнтка говорила тільки місцевим діалектом і не реагувала на попередження лікаря мандаринською мовою, хірург грубо обійшовся з пацієнткою в екстреній ситуації. За словами місцевої влади, пацієнтка залишилася з синцями.

Після операції керівництво лікарні вибачилося і виплатило 500 юанів (70 доларів, 2628 гривень) як компенсацію, повідомив син пацієнтки в інтерв'ю місцевим ЗМІ. Він також повідомив, що його мати була частково сліпа на ліве око, хоча незрозуміло, чи було це пов'язано з побиттям.

Хоча інцидент стався в грудні 2019 року, громадськість дізналася про нього тільки минулого тижня, після того як докторка Ай Фен поділилася записами з камер відеоспостереження, на яких було зображено операцію. Жінка стала відомою під час пандемії COVID-19.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка збила машиною свого хлопця після його фото з іншою дівчиною. Еліс Вуд звинувачують у вбивстві Раяна Вотсона, з яким вона була у стосунках. Обвинувачення стверджує, що дівчина збила хлопця своїм Ford Fiesta і проїхала з ним 158 метрів.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.