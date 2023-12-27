Орендар не зміг стримати сліз, коли знайшов сюрприз від домовласника (фото)

Користувачів мережі приємно здивував цей вчинок, адже переважно люди діляться в інтернеті неприємним досвідом спілкування з власниками житла.

Орендар заплакав від щастя, коли перед Різдвом отримав сюрприз від свого домовласника. Про цей неймовірний випадок він розповів на сторінці The Kindness Pandemic у Facebook.

"Сьогодні вранці ми повернулися додому з церкви та знайшли ось це біля вхідних дверей. Який гарний та продуманий жест. Благослови його Господь", – написав анонімний автор допису.

Повідомляється, що орендар знайшов на порозі біля своїх дверей різдвяну листівку. Всередині було 50 американських доларів та зворушливе привітання від власника житла.

"Шановні орендарі, дякую вам за підтримку. Нехай ваше Різдво буде благословенним миром та радістю, а новий рік – ще кращим. Від хазяїна", – написано там від руки.

Листівка з Різдвом від домовласника Фото: Facebook

Користувачів мережі приємно здивував цей вчинок, адже переважно люди діляться в інтернеті неприємним досвідом спілкування з домовласниками.

"Це дивовижно. Нам потрібно більше таких людей у світі", "Мій домовласник знизив орендну плату на 50 доларів за тиждень", "Мій хазяїн не зробив би цього й через мільйон років", "Тобі пощастило. Бо мені знову підвищили орендну плату", – пишуть юзери в коментарях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про директора текстильної компанії Джейсона Грівза, який був шокований, коли розгорнув обгортку шоколадного Санти й побачив всередині дивний "сюрприз". 28-річний чоловік розповів, що купив різдвяного батончика вартістю 1 фунт стерлінгів (близько 46 грн) у місцевому супермаркеті Tesco. Коли він зняв пакування, то помітив дивний відросток у нижній половині фігурки.

Крім того, ми розповідали про американку з Техасу, яка виявила неймовірний "сюрприз" усередині штучної ялинки. Жінка не розгубилася та відразу почала знімати побачене на камеру, а потім виклала запис на своїй сторінці в TikTok.