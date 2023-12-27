8 коронок і 20 пломб: пацієнтка подала до суду на стоматолога, який лишив її без зубів

Жінці довелося скористатися послугами кількох інших дантистів, аби виправити "свавілля Моллдрема".

Американка Кетлін Вілсон з Міннесоти, що в США, подала до суду на свого стоматолога та стверджує, що він спотворив її посмішку. Жінка вимагає щонайменше 50 тисяч доларів компенсації, пише видання New York Post.

За словами пацієнтки, дантист Кевін Моллдрем зробив забагато процедур лише за одне відвідування, що тривало п’ять з половиною годин у 2020 році, та сфальсифікував анестезію.

Лікар лишив їй вісім зубних "коронок", 20 пломб та чотири відкритих кореневих канали. Окрім того, він начебто підробив медичні записи, щоб уникнути відповідальності у майбутньому.

Кетлін каже, що їй довелося скористатися послугами кількох інших стоматологів, аби виправити "свавілля Моллдрема". Зокрема жінка отримала експертний висновок про заподіяну шкоду від стоматолога з Флориди.

Лікар Аврум Голдштейн визнав, що Моллгрем мав рацію, коли заявив, що "практично кожен зуб" у роті Вілсон має карієс, але його лікування було невдалим.

Кевіна Моллдрема звинувачують у некомпетентності Фото: Molldrem/Facebook

"Кетлін потрібне повільне, продумане, обережне та зважене лікування. Залатати всі дірки в її зубах за один візит – неможливо з людської точки зору", – написав Голдштейн у своєму звіті.

Він також додав, що Вілсон вкололи занадто багато анестезії під час процедури. Позаяк максимальна рекомендована доза для тривалого прийому становить 490 мг, але пацієнтка нібито отримала аж 960 мг.

У позові йдеться, що Кетлін Вілсон пройшла курс лікування у стоматологічній школі Університету Міннесоти. Однак, за словами Голдштейна, вся робота та витрачені на неї гроші будуть марними, якщо пацієнтці з часом таки доведеться видалити зуби або замінити їх імплантатами.

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