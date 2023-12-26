"Кошмар перед Різдвом": смертельно небезпечна змія налякала африканську родину (фото)

Величезна чорна змія пересувалася серед прикрас на святковому дереві, а потім сховалася за музичною колонкою.

Смертоносна 6-футова (трохи більше ніж 1,8 метра) чорна мамба вислизнула з-під різдвяної ялинки однієї сім'ї з Південної Африки. Вони описали подію як "кошмар перед Різдвом". Про це пише Daily Star.

Сім'я з Квінсбурга, Південна Африка, не могла повірити своїм очам, спостерігаючи за тим, як величезна змія переміщається всередині ялинки, а потім ховається за колонкою. Видання зазначає, що укус чорної мамби призводить до 100-відсоткового летального результату, якщо потерпілого одразу не доправили в лікарню. Тому сім'я поспішила викликати ловця змій Ніка Еванса, щоб якомога швидше позбутися непроханого гостя.

Нік опублікував фотографію чорної мамби у Facebook.

"Санта залишив мені ранній різдвяний подарунок, але не в мене вдома, а під чужою ялинкою. Я підняв його з того місця, де він ховався, за допомогою щипців, перекинув через дроти та інші предмети, що могли впасти, поклав на підлогу у вітальні та втихомирив. Сім'я була шокована. Це одне з найкумедніших місць, де я знаходив мамбу", — написав ловець змій.

Фото побачила велика кількість користувачів соцмережі, які поспішили поділитися своїми враженнями.

"Різдво для мене і моєї сім'ї буде скасовано. Я негайно переїду", "Тепер я не буду ставити ялинку", "Сподіваюся, Санта не почує про це. Він більше ніколи не спуститься в димохід", — писали люди.

Видання також зазначає, що чорна мамба — друга за довжиною отруйна змія у світі після королівської кобри, вона може виростати майже до 10 футів (3 метри) завдовжки, а її укус може виділяти нейротоксин, здатний убити людину за 20 хвилин, якщо не надати допомогу. Незважаючи на те, що це одна з найсмертоносніших змій на планеті, вона нападає на людину тільки в разі загрози або якщо її загнати в кут.

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