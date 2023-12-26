"Бюджетний" відпочинок: блогер побував на "секретному" курорті для мільярдерів (фото, відео)

На острові часто відпочивають бізнесмени Джефф Безос, Роман Абрамович і актор Леонардо Ді Капріо. Щойно туристи ступають на сушу, вони знаходять безліч способів витратити свої гроші.

Блогер побував на "секретному" курорті для мільярдерів на острові Сен-Бартелемі (заморська громада Франції, що займає однойменний острів у Карибському морі), де готелі коштують 25 000 фунтів стерлінгів (понад 1 млн гривень) за ніч. Свою подорож автор контенту показав у ролику, опублікованому в YouTube.

Сен-Бартелемі, відомий також як Сен-Бартс, — це місце, куди мільярдери і рок-зірки вирушають зустрічати Новий рік. Але одному хлопцеві з Великої Британії пощастило провести там три дні, витративши на це зовсім небагато грошей.

Одне з найексклюзивніших і найдорожчих місць для відпустки у світі, де зазвичай зупиняються мільярдери Джефф Безос, Роман Абрамович і актор Леонардо Ді Капріо, відвідав блогер Бен Морріс, який забронював собі "бюджетний" відпочинок на острові, знайшовши квартиру на Airbnb, що коштувала йому лише 280 фунтів (трохи більше ніж 13 тисяч гривень) стерлінгів за ніч.

Щойно туристи ступають на сушу, вони знаходять безліч способів витратити свої гроші.

"Тут є магазин Prada, Bulgari, Richard Mille", — уже за кілька секунд після прибуття зазначив Бен.

Бен Морріс показав, як можна бюджетно відпочити в одному з найексклюзивніших місць Фото: Youtube/Ben Morris

На крихітному вулканічному острові, повна назва якого Сен-Бартелемі, постійно проживає менш як 10 000 осіб, але ця цифра збільшується за рахунок більш ніж 70 000 відпочивальників, майже всі з яких заможні люди.

Хоча на самому острові панує спокійна та розслаблена атмосфера, дістатися до нього доволі важко. Крихітний аеропорт Густава III має один із найкрутіших і найнебезпечніших підходів до злітно-посадкової смуги серед усіх аеропортів світу. Пілоти проносяться жвавою дорогою, потім різко пікірують на злітно-посадкову смугу шириною 60 футів (18 метрів) і різко зупиняються.

"Щойно ви прилетіли, починається найцікавіше. У готелі Le Toiny, одному з найексклюзивніших місць на острові, всього 12 номерів. Просто поїсти в його ресторані — суперечливий досвід: стейк обійдеться вам у 60 фунтів стерлінгів (2800 гривень). А якщо ви сподівалися скоротити витрати, обравши самостійне харчування, то бутик-супермаркет острова також завдасть відчутного удару по вашому гаманцю. Ймовірно, найдорожчим товаром тут є кухонний ніж вартістю 7 000 фунтів стерлінгів (334 тисячі гривень).

Блогер зазначив, що навіть від кави може почастішати серцебиття Фото: Youtube/Ben Morris

Блогер зазначив, що навіть від кави може почастішати серцебиття.

"Я щойно замовив собі американо, але хотів із льодом, а це додаткові 4 фунти. Чому я плачу гроші за лід? Однак я чудово провів час на Сент-Бартсі, це прекрасний острів. Але я, ймовірно, не повернуся сюди, поки не стану мільйонером", — сказав Бен.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер показав моторошний, покинутий сім'єю на Різдво будинок. Житло буквально розвалюється на шматки й, здається, що це лише питання часу, коли все завалиться. Однак усередині багато речей і меблів, які "застигли" в часі.

Також стало відомо, що новий мегаполіс може стати "смертельною пасткою" для мільярдів птахів. Експерти попереджають про небезпеку будівництва The Line, архітектори та інженери якого обіцяли зберегти довкілля.