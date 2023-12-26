Зимовий шторм: величезна хвиля-вбивця накрила круїзний лайнер у Північному морі (відео)

На борту корабля перебувало майже 400 пасажирів. Від стихії також постраждали жителі багатьох країн Європи.

Круїзний лайнер зіткнувся з потужною хвилею в Північному морі, що призвело до відключення електроенергії та виходу з ладу навігаційної системи судна в четвер 21 грудня. Про це пише Reuters.

Норвезьке круїзне судно MS Maud тимчасово позбулося електрики в четвер, зіткнувшись із хвилею-вбивцею. Його оператор, компанія Hurtigruten Expedition, у своїй заяві повідомила, що 266 гостей і 131 член екіпажу не постраждали, а корабель, який спочатку прямував до англійського порту Тілбері, буде переспрямований у Бремерхафен, Німеччина, для висадки пасажирів.

Данська пошуково-рятувальна служба повідомила, що судно може маневрувати за допомогою аварійних систем, і поруч із ним перебувають два цивільні кораблі підтримки.

Пізніше стало відомо, що після вимкнення електрики судно було відбуксировано до Бремерхафена в Німеччині. Представник Данського об'єднаного рятувально-координаційного центру Данії повідомив ЗМІ, що корабель цивільної рятувальної компанії Esvagt зміг під'єднати буксирний трос до MS Maud.

На борту корабля перебувало майже 400 пасажирів Фото: Daily Mail

21 грудня через сильний вітер у деяких районах Європи було припинено авіарейси й рух поїздів та зупинено пороми.

Люди загинули через падіння дерев

Шторм також повалив дерева і викликав попередження про повені на узбережжі Північного моря. Жінка в Бельгії була смертельно травмована різдвяною ялинкою, що впала, а інше дерево вбило людину в Нідерландах.

65-футова (19 метрів) різдвяна ялинка звалилася на трьох людей на жвавому ринку в Уденаарді на заході Бельгії наприкінці четверга, убивши 63-річну жінку і поранивши ще двох людей. Різдвяний ярмарок було негайно скасовано.

Жінка, на яку впало дерево в четвер у місті Вілп на сході Нідерландів, пізніше померла від отриманих травм, повідомив її роботодавець.

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