Обманув лічильника: чоловік розказав, як таємно включати опалення

Блогер Алін Ойсте поділився простим лайфхаком, щоб не мерзнути всю зиму.

33-річний Алін Ойсте з Румунії поділився лайфхаком, як таємно включати опалення без відома домовласника. Чоловік поскаржився на своїй сторінці у TikTok, що його орендодавець запрограмував систему таким чином, щоб вона спрацьовувала лише тоді, коли температура повітря у будинку опускається нижче 16 градусів. Тож йому довелось піти на цей відчайдушний крок, аби не замерзнути взимку.

Винахідливий Алін вирішив зняти датчик регулювання температури зі стіни та покласти його у холодильник. Таким чином йому вдалося опустити показник до восьми градусів й обманути систему опалення. Коли чоловік нарешті зігрівався, то виймав пристрій й вішав його на місце.

"Першу половину зими був старий лічильник, тому він працював нормально, а в другій половині нам усім було дуже холодно. Не могли навіть нормально прийняти душ, бо виходиш з ванної й просто замерзаєш", – розповідає чоловік у відео в TikTok, що на момент публікації зібрало понад 4,9 мільйона переглядів.

За словами Ойсте, через спеціальні налаштування в датчику температура повітря у будинку не підіймалась вище за 16 градусів, який би режим він не встановлював на пульті.

Регулятор температури у холодильнику Фото: TikTok

"Домовласник зробив це, щоб заощадити на комунальних послугах. Тож я придумав цей лайфхак. Включав опалення з 22:00 і на всю ніч аж до ранку. І так тривало пару місяців, поки не почалося літо", – зізнається він.

Цьогоріч у вересні Алін переїхав до Шотландії. Його новий домовласник дозволив самостійно контролювати опалення.

У коментарях користувачі мережі похвалили румуна за нестандартне мислення та креативність у складних життєвих обставинах.

"16 градусів? Абсолютне страждання", "Відмінна робота!", "О, ти виграв", "Ідеальний обман", – пишуть юзери під вірусним відео.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 30-річну британку Надін Донелон, яка разом зі своїм бойфрендом Джеком уже два роки як не включає опалення. Аби не платити за дорогий газ, дівчина використовує харчову плівку. Надін твердо переконана, що значно раціональніше витрачати гроші на якісну їжу, водопостачання та електроенергію.