Несподівана спадщина: жінка отримала велику суму від "незнайомки" (фото)

Сандра Ванстоун навіть не підозрювала про існування своєї далекої родички.

Мешканка Канади несподівано успадкувала 15 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 715 тисяч гривень) після того, як її давно загублена родичка у Великій Британії померла, не залишивши заповіту. Про це пише BristolLive.

Крістін Вуді з Брістоля (Англія) померла на самоті в лікарні Саутмід у лютому 2021 року, не маючи ні найближчих родичів, ні заповіту. Денні Курран із Finders International, професійної фірми, що займається генеалогією заповітів, отримав завдання від міської ради знайти родичів, які могли б успадкувати майно жінки.

Пошуки привели фахівців до далеких родичів, розкиданих по всій Великій Британії та навіть у Канаді. 63-річна Сандра Ванстоун з Канади, чий батько був двоюрідним братом Крістін, була визначена як одна з одержувачок спадщини.

"Я несподівано отримала лист від Finders International. Я не знала, що й думати, але оскільки в листі не було прохань про надання особистих даних або грошей, я вирішила, що він, найімовірніше, справжній. Я зателефонувала в лондонський офіс Finders International і була вельми здивована новинами. Я ніколи не чула про Крістін і не знала, як я можу бути з нею пов'язана. Я знала про деякий розлад у попередньому поколінні моєї сім'ї, але так і не змогла докопатися до істини", — розповіла мешканка Канади.

63-річна Сандра Ванстоун із Канади, чий батько був двоюрідним братом Крістін Фото: Finders International

Після переїзду до іншої країни разом із батьками у віці 10 років Сандра втратила зв'язок із деякими членами сім'ї, зокрема і з Крістін. Видання зазначає, що найбільш інтригуючою знахідкою дослідників сімейного древа стала інформація про тітку Евелін Еймсбері, яка свого часу мала погану славу і була відома як "невиправна шахрайка". Всього за десять років накопичила значний список із 57 вироків.

"Це був цікавий і дивовижний процес, який допоміг мені зібрати докупи деякі відомості про мою далеку родину. Особливо мене заінтригувала історія моєї двоюрідної бабусі, у якої, на жаль, було важке раннє життя", — поділилася Сандра.

Після смерті Христина залишила своїй далекій родичці 15 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 715 тисяч гривень).

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