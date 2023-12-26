Без саней і Санта-Клауса: у небі помітили летючих оленів (фото, відео)

Замість того щоб керувати санями Санта-Клауса, олені потрапили в дбайливі руки співробітників відділу ресурсів дикої природи штату Юта, які вирішили перевезти їх повітрям.

В американському штаті Юта на відео потрапив процес переміщення оленів на вертольоті. Про це пише ABC4 Utah.

Замість того щоб керувати санями Санта-Клауса, олені потрапили в дбайливі руки співробітників відділу ресурсів дикої природи штату Юта (DWR), які вирішили перевезти їх повітрям.

На кадрах, знятих захисниками тварин, можна побачити, як гелікоптер, за допомогою троса і спеціальних кріплень, підіймає в повітря трьох оленів і м'яко садить їх на поле. Після цього біологи переміщують їх в інше місце, де вони зможуть провести перевірку стану здоров'я і надіти їм GPS-нашийники.

Видання зазначає, що щозими співробітники DWR встановлюють подібні нашийники і перевіряють близько 1200 оленів по всьому штату. За їхніми словами, ця робота допомагає відділу відстежувати та вивчати особливості міграції оленів, а також стежити за тим, щоб їхня популяція в штаті Юта залишалася в безпеці. Після того як перевірку здоров'я завершено, тварин повертають у дику природу.

Використання вертольота робить переміщення оленів простішим і безпечнішим Фото: Sky News

Раніше співробітники DWR зазначили, що використання гелікоптера робить переміщення оленів простішим і безпечнішим. Подібний переліт не чинить на них жодного впливу, а під час самого польоту тварин щільно загортають і надягають їм пов'язки на очі.

Дані, які DWR збирає, допомагають співробітникам відділу дикої природи коригувати середовище проживання за потреби, щоб зробити його максимально сприятливим для тварин, що мешкають у цьому районі. За даними відділу, у штаті Юта налічується близько 335 000 оленів. Відділ сподівається збільшити цю популяцію до більш ніж 400 000 у рамках поточного плану управління оленями.

Раніше Фокус повідомляв, що 103-річну різдвяну ялинку продали за 160 тисяч гривень. Дерево з 25 гілками і шістьма міні-свічниками вважається однією з перших штучних різдвяних дерев масового виробництва.

Також стало відомо, що в Росії новорічну ялинку прикріпили до стелі в дитячому садку. Багатьом батькам сподобалася ця незвичайна ідея з новорічною ялинкою, але керівництво установи все ж таки припинило цю ініціативу.