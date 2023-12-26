Подарунок на Різдво: син "воскресив" покійного батька для своєї матері (відео)

Філіп Віллетт використав спеціальне програмне забезпечення та технологію штучного інтелекту, аби копіювати тембр голосу чоловіка.

27-річний Філіп Віллетт з Міссурі, що в США, за допомогою штучного інтелекту "воскресив" голос свого покійного батька – Джона. Відповідне відео американець опублікував на своїй сторінці у TikTok.

"Цьогоріч я вирішив зробити щось особливе для мами на Різдво", – розповідає 27-річний Філіп в описі до ролика, що зібрав на момент публікації понад 5,9 мільйона переглядів.

Чоловік використав спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє відтворювати тембр голосу людини, а потім перевести написаний текст у мовлення. Згенерований аудіофайл він вмонтував у різдвяну листівку, яку презентував матері.

У зворушливому ролику можна побачити, як мати Філіпа, Тріш Віллет, відкриває листівку з архівними фотографіями, і раптом чує голос свого покійного чоловіка. Він помер у 2022 році після виснажливої боротьби з раком підшлункової залози.

Тріш Віллет слухає повідомлення від свого покійного чоловіка Фото: Tiktok//phillipwillett

"Привіт, люба, я тебе кохаю. Чую ваші молитви й хочу, щоб ти знала, що ти найкраща мама для наших дітей. Ти – найсильніша жінка в усьому світі. Я завжди з тобою, люба, і сподіваюся, що ви щасливі цього Різдва", – йдеться у повідомленні.

Ролик закінчується тим, що мати та син обіймаються.

"Ну от, ще один TikTok, що змушує мене плакати за людей, яких я ніколи не зустрічав", – написав у коментарях один з підписників американця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про художника Кіма Харлеса, який за допомогою штучного інтелекту змінив зовнішній вигляд американських президентів, додавши до портретів сонцезахисні окуляри та зачіски малет у стилі 80-х років.